"Не люблю, когда на меня давят", – украинская биатлонистка объяснила неудачу в стрельбе в Поклюке

Анастасия Меркушина

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В субботу на этапе Кубка мира в словенской Поклюке проводят две эстафетные гонки. Как мы сообщали, в "одиночной" смешанной эстафете украинцы заняли пятое место. Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина имели хорошие шансы пробиться на пьедестал, но девушку подвела стрельба.

После первого огневого рубежа Настя пошла на штрафной круг, не сумев закрыть пять мишеней даже с помощью трех дополнительных патронов. А на последнем рубеже Меркушина стреляла неплохо, использовав один дополнительный выстрел, но в целом это помешало команде пробиться в тройку призеров. После гонки биатлонистка поделилась эмоциями:

"Я подошла к огневому рубежу идеально: поймала классный пульс и должна была уверенно отработать. Видела, что не закрываю мишени, но не понимала, почему. Уже после финиша мне сказали, что в винтовке необходимо была сделать поправку на две позиции вверх. Не знаю, почему прицел сбился после пристрелки. Возможно, из-за солнца или из-за того, я пристреливалась на четвертой установке, а пришла на вторую".

Также Меркушина высказалась о дополнительном психологическом давлении на нее:

"Бежать с Димой Підручным – для меня большая ответственность. Также хотелось реабилитироваться за ошибки в Эстерсунде. Не понимаю, что со мной происходит. Все как-то неправильно. Возможно, когда мне говорят, что эта эстафета для меня отборочная, и я должна пройти – это на меня давит, будто дополнительная нагрузка. Мне было очень сложно психологически . Я не связываю сегодняшнее выступление только с этим, но это может быть одним из факторов".

Сейчас в Поклюке проходит вторая смешанная эстафета. За Украину бегут Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Артем Прима и Артем Тищенко. Узнайте, где смотреть биатлонную эстафету в Поклюке.

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