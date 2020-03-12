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"Не разделяю панику вокруг коронавируса": Пидручный рассказал об отмене этапа в Норвегии

12 марта, 20:58

Максим Перепелица

Украинский биатлонист высказался о панике вокруг вируса

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал отмену последнего этапа Кубка мира, а также высказался на тему коронавируса в Украине. Ранее мы рассказывали, что норвежец Бё победил, а лучший из украинцев – в ТОП-20 – результаты спринта Кубка мира в Контиолахти.

"Отменили этап в Норвегии? Я где-то догадывался, что так и будет. Честно говоря, не очень радует. Если бы здесь продлили еще этап – было бы лучше. Но зачем мы тогда тренируемся, если радоваться отмене этапа? Каждая гонка – это шанс проявить себя, заработать очков в зачет, заработать призовые. Мы целое лето готовимся не для того, чтобы потом пропускать этапы.

Не разделяю панику вокруг коронавируса, и мне не нравится когда люди, особенно в нашей стране, ведут себя неподобающим образом. Как, например, в Черновцах, когда женщину люди просто выгоняли из ее дома. Это лишняя паника, просто нужно придерживаться определенных правил гигиены, безопасности, и со временем это все пройдет", – отметил украинский биатлонист.

Ранее мы сообщали, что лучший спортсмен Украины пообещал выбить для биатлониста Пидручного квартиру

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биатлон Дмитрий Пидручный коронавирус

Источник: biathlon.com.ua

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