"Не разделяю панику вокруг коронавируса": Пидручный рассказал об отмене этапа в Норвегии

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал отмену последнего этапа Кубка мира, а также высказался на тему коронавируса в Украине. Ранее мы рассказывали, что норвежец Бё победил, а лучший из украинцев – в ТОП-20 – результаты спринта Кубка мира в Контиолахти.

"Отменили этап в Норвегии? Я где-то догадывался, что так и будет. Честно говоря, не очень радует. Если бы здесь продлили еще этап – было бы лучше. Но зачем мы тогда тренируемся, если радоваться отмене этапа? Каждая гонка – это шанс проявить себя, заработать очков в зачет, заработать призовые. Мы целое лето готовимся не для того, чтобы потом пропускать этапы.

Не разделяю панику вокруг коронавируса, и мне не нравится когда люди, особенно в нашей стране, ведут себя неподобающим образом. Как, например, в Черновцах, когда женщину люди просто выгоняли из ее дома. Это лишняя паника, просто нужно придерживаться определенных правил гигиены, безопасности, и со временем это все пройдет", – отметил украинский биатлонист.