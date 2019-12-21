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"Не словить бы ритм толпы": реактивный Бе перебегал идеального стрелка, а Пидручный – в ТОП-20

21 декабря, 15:02

Природа пожалела мужчин, которые все равно много мазали в преследовании

Преследование в Анси

Преследование в Анси / Фото: IBU

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После дождя на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси обещали снег, но мужчинам повезло – во время их гонки преследования с неба ничего не падало. Оживились и зрители, выкупив 20 000 билетов. И домашние биатлонисты французских зрителей не подвели. Вернее один француз – Кантен Фийон Майе, который дал бой норвежцу Йоханнесу Бе. Ранее мы писали, как в спринте мужчины на лыжне топтали кашу.

Победитель спринта немец Бенедикт Долль в пасьюте быстренько отдал инициативу норвежцам во главе с братьями Бе и французам, у которых самым стабильным сейчас является Фийон Майе. И вот эта дуэль между Йоханнесом, который ошибся лишь раз на первой лежке, и снайпером Кантеном прошла красной линией через всю гонку. Но на последнем круге лидер Кубка мира из Норвегии включил максимальную скорость и ушел от француза, который сменил "бронзу" спринта на "серебро" преследования. Что же Кантен может завоевать завтра. А Фуркад, который никак не может стабилизировать стрельбу, только седьмой.

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"До последней стрельбы я бежал на тех оборотах, что и Кантен. И мне надо было не попасть в ритм болельщиков, которые болели за него и могли меня сбить", – сказал после гонки Йоханнес Бе, который сохраняет лидерство в общем зачете, выигрывая 60 очков у своего брата, а третий уже Фийон Майе.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный тоже не был идеально точен на огневых рубежах – сразу пять кругов штрафа, при этом четыре – на стойке. И в итоге наш чемпион мира-2019 закрыл ТОП-20. А вот Артем Прима с тремя промахами поднялся с 34 места на 27-е.

Кубок мира. Анси
Пасьют. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия, 1+0+0+0) 30.07,8
2. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0+0+0) +22,0
3. Ветлы-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) +1.00,0
...20. Дмитрий Пидручный (0+1+2+2) +2.55,0
27. Артем Прима (0+0+1+2) +3.07,8
29. Антон Дудченко (0+0+1+2) +3.15,5
47. Руслан Ткаленко (1+1+0+2) +4.25.3

Смотрите также, как мужская сборная Украины финишировала шестой в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Источники: Сегодня|Спорт , IBU

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