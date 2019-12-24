Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезон

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты украинок на старте сезона. Ранее мы писали, что в масс-старте на Кубке мира в Анси Елена Пидгрушная финишировала 19-й, Дарья Блашко – 29-й.

"О Дарье Блашко я пока не могу составить целостное впечатление, – признался Брынзак, обсуждая дебютантку Кубка мира. – Вроде бы для дебюта хорошо, но иногда возникают вопросы к ходу по дистанции. Хотя в последней гонке – это была ошибка смазчиков. Я разговаривал с Игорем Ященко, и он вину за лыжи Даши взял на себя. Вроде перед стартом пробовали – ничего, но как стартанула – оказалось, что лыжи вообще не рабочие. И с самой Дашей я разговаривал – она говорит, что состояние было нормальным, но лыжи совсем плохие".

Юлия Джима / Фото: Reuters

Высказал свое мнение президент ФБУ по поводу готовности Юлии Джимы, которая после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мира.

"С каждым стартом она добавляет, это видно и по ее скорости на последнем круге. Сейчас она держит темп, а не выпадает, как в прошлом году, – отметил Брынзак. – И по настроению ее видно, что работает серьезно. Просто она начала подготовку на два месяца позже, и это сказывается. Сейчас пока требовать от нее сверхвысоких результатов нельзя, но, насколько я понимаю, все идет нормально. Надеюсь, что с каждым новым стартом Юля будет улучшать результаты".

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А вот призер чемпионата мира-2019 в эстафете Анастасия Меркушина не очень удачно начала Кубок мира и сейчас выступает на Кубке IBU.

"Это не ссылка, – говорит глава ФБУ. – У нас стартует в гонке пять девушек, а претенденток на место на втором этапе было семь. Кому-то пришлось отправиться в Риднау. Насте, во-первых, надо было обрести психологическую и эмоциональную уверенность, а на Кубке IBU как раз была программа, которая ей идеально подходила. Единственное – мы думали о том, чтобы отправить ее на один этап, но она попросила – на два, чтобы не дергаться туда-сюда и провести полноценную тренировочную горную работу. А сейчас вместе с командой поедет в Оберхоф, и, думаю, будет бежать первый этап классической эстафеты".

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