Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезон

Глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты украинок на старте сезона. Ранее мы писали, что в масс-старте на Кубке мира в Анси Елена Пидгрушная финишировала 19-й, Дарья Блашко – 29-й.
"О Дарье Блашко я пока не могу составить целостное впечатление, – признался Брынзак, обсуждая дебютантку Кубка мира. – Вроде бы для дебюта хорошо, но иногда возникают вопросы к ходу по дистанции. Хотя в последней гонке – это была ошибка смазчиков. Я разговаривал с Игорем Ященко, и он вину за лыжи Даши взял на себя. Вроде перед стартом пробовали – ничего, но как стартанула – оказалось, что лыжи вообще не рабочие. И с самой Дашей я разговаривал – она говорит, что состояние было нормальным, но лыжи совсем плохие".
Высказал свое мнение президент ФБУ по поводу готовности Юлии Джимы, которая после столкновения принесла Украине первую медаль Кубка мира.
"С каждым стартом она добавляет, это видно и по ее скорости на последнем круге. Сейчас она держит темп, а не выпадает, как в прошлом году, – отметил Брынзак. – И по настроению ее видно, что работает серьезно. Просто она начала подготовку на два месяца позже, и это сказывается. Сейчас пока требовать от нее сверхвысоких результатов нельзя, но, насколько я понимаю, все идет нормально. Надеюсь, что с каждым новым стартом Юля будет улучшать результаты".
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А вот призер чемпионата мира-2019 в эстафете Анастасия Меркушина не очень удачно начала Кубок мира и сейчас выступает на Кубке IBU.
"Это не ссылка, – говорит глава ФБУ. – У нас стартует в гонке пять девушек, а претенденток на место на втором этапе было семь. Кому-то пришлось отправиться в Риднау. Насте, во-первых, надо было обрести психологическую и эмоциональную уверенность, а на Кубке IBU как раз была программа, которая ей идеально подходила. Единственное – мы думали о том, чтобы отправить ее на один этап, но она попросила – на два, чтобы не дергаться туда-сюда и провести полноценную тренировочную горную работу. А сейчас вместе с командой поедет в Оберхоф, и, думаю, будет бежать первый этап классической эстафеты".
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