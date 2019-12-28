Немецкое пивко, деревянное прощание Лауры и украинский прорыв: ярчайшие моменты Рождественской гонки

Шоу в Гельзенкирхене закрыло 2019 год в биатлоне

Норвежцы - победители Рождественской гонки/Фото Biathlon auf Schalke

Сегодня 2019 год в биатлоне закрыла традиционная коммерческая Рождественская гонка в Гельзенкирхене. Украину на этом престижном соревновании представляли дебютанты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, которые сходу стали серебряными призерами под присмотром тренера мужской сборной Юрая Санитры и папы Насти Олега Меркушина.

Выиграли гонку норвежцы Ройселанн и Кристиансен, на третьем месте французы Бескон и Гигонна.

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Фото Biathlon auf Schalke

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Рождественская гонка стала прощальным аккордом двукратной олимпийской чемпионки и обладательницы Кубка мира, 26-летней немки Лауры Дальмайер, которая изначально должна была бежать с Эриком Лессером, но он заболел и пришлось выступать в паре с Филиппом Навратом. К сожалению для Лауры, Наврат – не Лессер, на последнем круге он не смог удержать ни второе место, ни даже третье. Но и попаданию в топ-4 всегда позитивная Дальмайер была рада: "Я рада, что сегодня смогла снова стать биатлонисткой".

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Смотрите организацию Рождественской гонки на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" – "Велтинс Арене".

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