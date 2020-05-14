"Несколько раз думал, что отключусь": лидер сборной Украины по биатлону собрался стать летчиком

Время карантина позволяет многим спортсменам найти себе новое занятие. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный удивил неординарным увлечением, которое нашел в родном Тернополе. Мы писали, что после биатлонного сезона Пидручный отдохнул в Карпатах: "Сидим на карантине, условия шикарные".

Теперь наш чемпион мира-2019 присматривается к профессии летчика, увлеченно сообщая: "Американские горки отдыхают". О своем новом хобби Дмитрий рассказал в соцсетях:

"Сейчас папа проходит обучение на получение лицензии пилота, на частный небольшой самолет. У его друга есть самолет, мы с ним полетали, мне понравилось. Позже я уже летал с инструктором, сам немного управлял самолетом. Это незабываемые чувства – очень классно управлять летательным аппаратом в небе, когда можно почувствовать штурвал, полет. Позже пробовал летать на тренажере. Налетал полтора часа на симуляторе, отрабатывал и взлет и посадку. Все как на настоящем самолете, только нагрузки на организм нет. Пробовал летать на спортивном самолете ЯК-52. Исполняли разные сложные фигуры: "бочки", "мертвые петли", перевороты разные, все, что может быть в спортивной авиации – все делали. Нагрузка на организм была колоссальная. Несколько раз думал, что отключусь".

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Также отец двоих детей поделился своими стремлениями:

"В планах хочу учиться на пилота. Уже есть необходимая литература. Скоро начинаются тренировочные сборы, а позже, когда будет возможность, запишусь на полноценное обучение в школу пилотов. Пройду обучение, буду летать с инструктором и сдавать экзамены на пилота".

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Читайте о том, что Джима и Пидгрушная не попали в сборную Украины по биатлону на следующий сезон.

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