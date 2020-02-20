Неужели опять Норвегия? Кто бросит вызов "королям" эстафетных гонок на чемпионате мира

В четверг в Италии состоится одиночный микст, начало в 16:15

Сегодня на мировом биатлонном форуме в Антхольце-Антерсельве пройдет одна из самых зрелищных гонок – одиночная смешанная эстафета. Начнется она в 16:15 по киевскому времени. Смешанная одиночная эстафета чемпионата мира: онлайн-трансляция уже идет на нашем сайте.

Всего на дистанцию собираются выйти 30 смешанных дуэтов. Среди них и украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. По мнению тренеров, именно тернополяне смогут лучше всех наших биатлонистов побороться за попадание на пьедестал. Букмекерские конторы ставят наших на шестое место. Коэффициент на попадание наших в тройку сильнейших – 5.00, а на победу – 17...

Узнайте, где смотреть одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону.

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Главными фаворитами одиночного микста считают норвежцев Йоханнеса Бе и Марте Олсбю-Ройселанн (коэф. – 1.55). В самом первом старте чемпионата именно Норвегия выиграла смешанную эстафету, когда от каждой страны бежало по два спортсмена. На второе и третье места букмекеры ставят Италию (5.25) и Францию (7.00).

Интересно, что на днях Бе-младший и Марте сделали совместное фото с Эмильеном Жакленом, который побежит за Францию вместе с Анаис Бескон. Италию представят двукратная чемпионка-2020 Доротея Вирер и Лукас Хоффер.

Читайте расписание и результаты чемпионата мира по биатлону. Турнир завершится 23 февраля.

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