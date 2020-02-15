Невероятный фаворит мужского спринта: никто не бросит вызов Йоханнесу Бе на чемпионате мира – букмекеры

Менее двух часов остается до мужской спринтерской гонки на мировом биатлонном форуме в Италии. Начнется она в 15:45 по киевскому времени, а затем через каждые полминуты на дистанцию уйдут 107 спортсменов! Читайте также: Биатлон смотреть онлайн – мужской спринт 15 февраля
Несмотря на то, что в заявке числится так много биатлонистов, букмекерские конторы считают мегафаворитом Йоханнеса Тингнеса Бе. Только представьте: вероятность того, что норвежец победит, выше (коэффициент – 1.82), чем того, что он не станет первым (коэф. – 1.92)! И это при том, что в общем зачете Кубка мира он идет лишь на третьей позиции.
В тройке претендентов на успех также значатся французы Мартен Фуркад (5.25) и Кантен Фийон-Майе (6.00), которые заняли первые две строчки в общем зачете Кубке мира. К слову, узнайте, где смотреть мужской спринт на чемпионате мира по биатлону.
Четвертое и пятое место среди фаворитов занимают немец Бенедикт Долль и старший из братьев Бе, Тарьей, на которых дают 19.00.
Лучший из украинцев, Дмитрий Пидручный, находится внизу списка, на кого вообще принимают ставки. На победу тернополянина дают коэффициент 101, а на то, что он попадет хотя бы в топ-10, – 6.50.
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