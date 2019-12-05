"Нога просто стабильно болит": награждение и первые слова Джимы после "серебра" Кубка мира

Юлия отметила, что индивидуальная гонка - это ее, но бежалось очень тяжело

Юлия Джима, Жюстин Бреза и Жюли Симон / Фото: Reuters

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Украинская биатлонистка Юлия Джима, которая на тренировке в Эстерсунде столкнулась лоб в лоб с другой спортсменкой, восстановилась после повреждения и выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира. Джима разбавила французский подиум, втиснувшись между Жюстин Бреза и Жюли Симон.

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"Трудно было сегодня, – смеется Юлия. – Очень рада тому, что финишировала второй! Для меня сейчас серебро на вес золота! Еще четыре нуля – это бывает редко, но каждый год! Нога уже лучше. Теперь просто стабильно болит, без резких болей, как в первые два дня".

Юлия Джима / Фото: Reuters

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Украинка также рассказала, какая дистанция стала ее коронной:

"Я уже давно поняла, что индивидуальная гонка – это мое! Не думаю, что помогли пропуски стартов. Просто я позже начала готовиться к сезону – лишь с конца июля, поэтому трудно было вовремя подогнать форму. В первый этап Кубка мира нужно было бы форсировать подготовку, а это не лучший вариант. Хорошо, что сегодня была именно индивидуальная гонка! Здесь не нужно выдавать максимум из первого круга, достаточно просто пройти в темпе, как сегодня шла я, а на последнем круге уже дотерпеть до финиша!"

Подниматься на пьедестал на первом этапе Кубка мира и именно в индивидуалке становится для Юлии хорошей традицией – в прошлом году она выиграла гонку на 15 км в словенской Поклюке. Отметим, что вчера в мужской индивидуальной гонке победил Мартен Фуркад, а весь подиум оказался французским.

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