"Нортуга тоже называли свиньей": братья Бе ответили на критику россиян, обидевшихся за Логинова

Норвежцы отмечают, что они очень популярны в России

Тарьей Бе / Фото: Reuters

Норвежский биатлонист Тарьей Бе рассказал, как относится к негативным комментариям со стороны российских болельщиков после высказанного им недовольства победой Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Напомним, что скандинаву неприятно допинговое прошлое Логинова.

"Мы всегда пользуемся популярностью в России. Мы увидели много комментариев в Instagram. Но это просто здорово. В конце концов это лишь часть игры. Мы работаем в сфере развлечений. Также мы должны защищать свои интересы. Комментарии на меня не влияют. Нортуга тоже называли свиньей, и он отлично отвечал. Мы тоже можем ответить", — приводит слова Бе-старшего TV2.

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Йоханнес Бе / Фото: Reuters

Не сильно переживает по поводу критики россиян и лидер сборной Норвегии Йоханнес Бе, который стал вторым на чемпионате мира в гонке преследования. Напомним, что Бе-младший назвал победу Логинова в спринте "странной".

"Ничего нового. В каком-то смысле это переходит на личный уровень, но, как публичные люди, мы должны отстаивать свою точку зрения. Конечно, россияне поддерживают своих. Им нужно это позволить. Они свободно могут писать комментарии в социальных сетях", — приводит слова Бё-младшего TV2.

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