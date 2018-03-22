Норвегия выиграла общий зачет Кубка наций в биатлоне по итогам сезона

Биатлонисты сборной Норвегии победили в общем зачете Кубка наций по итогам сезона 2017/18 Кубка мира по биатлону.

В четверг на финальном этапе Кубка мира, прошедшем в Тюмени, завершилась последняя гонка, идущая в зачет Кубка наций у мужчин. Ею стал спринт, где победил француз Мартен Фуркад. Украинские биатлонисты не принимали участия в гонке из-за бойкота соревнований в России.

Сборная Норвегии набрала по итогам 18 гонок сезона 6458 очков, второе место заняла команда Франции (6129), третье – сборная Германии (5910). В активе российской команды 5623 очка, а замыкает первую пятерку команда Италии (5228).

Согласно регламенту, сборные, занявшие с первого по пятое места в зачете Кубка Наций, имеют право заявлять на индивидуальные и спринтерские гонки следующего сезона Кубка мира до восьми биатлонистов, а стартовать могут до шести спортсменов. Сборная Украины идет на восьмом месте (3865 очков).

Сборная Украины по биатлону не поехала на этап Кубка мира в Тюмень, поскольку было принято решение, что все украинские сборные будут бойкотировать соревнования в России. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном чемпионате мира.

Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.