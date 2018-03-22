Норвегия выиграла общий зачет Кубка наций в биатлоне по итогам сезона

Сегодня, 18:08

Сборная Украины пропускает последний этап и занимает восьмое место в зачете Кубка наций

Норвежцы победили в зачете Кубка наций по биатлону. Фото AFP
Норвежцы победили в зачете Кубка наций по биатлону. Фото AFP

Биатлонисты сборной Норвегии победили в общем зачете Кубка наций по итогам сезона 2017/18 Кубка мира по биатлону.

В четверг на финальном этапе Кубка мира, прошедшем в Тюмени, завершилась последняя гонка, идущая в зачет Кубка наций у мужчин. Ею стал спринт, где победил француз Мартен Фуркад. Украинские биатлонисты не принимали участия в гонке из-за бойкота соревнований в России.

Сборная Норвегии набрала по итогам 18 гонок сезона 6458 очков, второе место заняла команда Франции (6129), третье – сборная Германии (5910). В активе российской команды 5623 очка, а замыкает первую пятерку команда Италии (5228).

Согласно регламенту, сборные, занявшие с первого по пятое места в зачете Кубка Наций, имеют право заявлять на индивидуальные и спринтерские гонки следующего сезона Кубка мира до восьми биатлонистов, а стартовать могут до шести спортсменов. Сборная Украины идет на восьмом месте (3865 очков).

Сборная Украины по биатлону не поехала на этап Кубка мира в Тюмень, поскольку было принято решение, что все украинские сборные будут бойкотировать соревнования в России. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном чемпионате мира.

Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.
биатлон, Кубок мира по биатлону, сборная Украины по биатлону

Вы сейчас просматриваете новость "Норвегия выиграла общий зачет Кубка наций в биатлоне по итогам сезона". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлон

Мартен Фуркад. Фото AFP

Первую гонку последнего этапа Кубка мира по биатлону выиграл Мартен Фуркад

Сегодня, 17:22

Украинские биатлонисты не принимали участия в гонке из-за бойкота соревнований в России

Биатлон

Фото AFP

Тренер биатлонной сборной Украины анонсировал кардинальные изменения

Вчера, 15:50

Как тренера Санитру не устраивает запрет на участие в этапе в Тюмени
Загрузка...
Загрузка...