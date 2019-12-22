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Норвежка Тирил Экхофф оформила на Кубке мира в Анси биатлонный хет-трик

22 декабря, 16:25

В массовом старте Елена Пидгрушная финишировала 19-й, Дарья Блашко - 29-й

Тирил Экхофф выиграла в Анси все гонки

Тирил Экхофф выиграла в Анси все гонки

В воскресенье закрывается третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси. Сегодня провели две гонки с массовым стартом – у мужчин и женщин, в которые допускают только по 30 элитных биатлонистов. Как мы писали, у мужчин масс-старт в Анси выиграл Йоханнес Бё, а украинец Дмитрий Пидручный оказался 23-м. Примерно так же выступили и наши представительницы прекрасного пола.

Дистанцию 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами увереннее всех вновь прошла Тирил Экхофф. Даже два промаха не помешали норвежке добыть в Анси третью победу подряд. А вот в борьбе за второе место итальянка Доротея Вирер сумела опередить шведку Линн Перссон. Украинки Елена Пидгрушная и Дарья Блашко заметно отстали от призеров. Тернополянка с тремя промахами финишировала 19-й, а бывшая белоруска сделала один неточный выстрел, но невысокий темп отбросил ее на 29-е место.

1. Экхофф (0+1+0+1) – 38:52,8
2. Вирер (1+0+1+0) – +1:24,9
3. Перссон (1+0+0+0) – +1:25,1
... 19. Пидгрушная (0+1+1+1) +3:16,2
... 29. Блашко (0+1+0+0) +6:30,6

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Четвертый этап Кубка мира стартует в немецком Оберхофе уже после Рождества. Читайте полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020.

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