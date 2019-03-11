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Норвежский биатлонист: Это просто позор, мы отдали "золото" украинцам

Сегодня, 11:20

Йоханнес Бё разочарован своим выступлением в гонке преследования чемпионата мира

Норвежский биатлонист: Это просто позор, мы отдали "золото" украинцам Биатлон Йоханнес Бё разочарован своим выступлением в гонке преследования чемпионата мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё не скрывал разочарования от "серебра" в гонке преследования на чемпионате мира. Долгое время Бё лидировал, но на последней стрельбе допустил три промаха и упустил победу. А первую золотую медаль в истории Украины завоевал Дмитрий Пидручный.

"Перед последним рубежом я чувствовал, что "серебро" будет огромной неудачей. Это была моя собственная ошибка, что ужасно меня терзает. Я совершил не просто маленькую ошибку, а очень большую. Это просто позор. Мы приехали на чемпионате мира и отдаем "золото" украинцам", – признался Йоханнес Бё, который на ЧМ-2019 выигрывал золотые награды в спринте и смешанной эстафете.

Напомним, что в спринтерской гонке Дмитрий Пидручный финишировал на четвертом месте, отстав от третьего всего на 0,3 секунды.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира словенская биатлонистка едва не застрелила судью. Помощник менеджера по стрельбе Томас Оберг рассказал, что через 20 минут после начала тренировки должна была произойти замена мишеней. Он отметил, что спортсменов предупредили о том, что нужно прекратить стрельбу до тех пор, пока не будет подан сигнал. Однако словенская биатлонистка, чье имя не называется, продолжила стрелять.

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Тег биатлон, Дмитрий Пидручный, чемпионат мира по биатлону, Йоханнес Бе

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Eurosport

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