Норвежский биатлонист попал в скандал из-за футболки с Путиным

Сегодня, 15:39

Подписчики спорсмена в соцести расскритиковали его выходку

Ветле Кристиансен. Фото Instagram
Ветле Кристиансен. Фото Instagram

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором он запечатлен в футболке с изображением президента России Владимира Путина, сидящего верхом на медведе.

"Все готово к окончанию сезона в России", – подписал фото спортсмен, намекая на заключительный этап Кубка мира в Тюмени.

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Российские пользователи соцсети забросали страницу Кристиансена "лайками" и комплиментами, которые чередовались с приглашениями приехать в Россию.

Тем не менее, другие подписчики биатлониста не поняли выходку спортсмена. Они осудили Ветле за демонстрацию фото "диктатора". Интересно, что среди них были и представители России.

"Я думаю, вы просто не знаете, что Путин – коррумпированный и нечестный диктатор, который только заставляет своих друзей-миллиардеров и многих других русских людей жить в бедности. Если вы посмотрите документальный фильм "Кто такой мистер Путин", вы больше не захотите показывать фото этого отвратительного диктатора. Я долго жил в России, поэтому знаю, о чем говорю", – написал пользователь под именем Маргарита.

Другой комментатор отметил, что "многие люди в России не любят Путина и больше не хотят видеть его президентом", а еще один участник переписки поинтересовался, нет ли у норвежца футболок с изображением Ким Чен Ына, Роберта Мугабе, Саддама Хуссейна и Адольфа Гитлера.
Путин, биатлон, футболка

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Сегодня|Спорт

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