Новый рекорд Пидручного на ЧМ: украинец еще никогда так не стрелял
"Золотой" украинский биатлонист впервые в карьере "закрыл" из винтовки все 20 мишеней
Дмитрий Пидручный, который на днях принес Украине первое в истории мужское "золото" ЧМ по биатлону, сегодня установил еще одно достижение. Личное.
В проходившем сегодня в Эстерсунде сингл-миксте, где наша команда была близка к пьедесталу, но финишировала пятой, Пидручный продемонстрировал уникальную для себя стрельбу.
Дмитрий впервые в карьере закрыл все 20 мишеней в гонке с четырьмя стрельбами! "Настраивался на стрельбу, она удалась, впервые отстрелял на четыре нуля, рад, что стрельба удалась. По скорости все было тоже довольно неплохо", – сказал после гонки Пидручный.
Однако при этом Дмитрий признался, что чувствует себя измотанным и не уверен, хватит ли его сил на оставшиеся гонки чемпионата мира.
"Чувствуется усталость, спринт и гонка преследования были слишком сложными для меня. Сегодня на трассе также себя тяжело чувствовал, но были маленькие круги, так что на эту дистанцию хватило. Посмотрим, как сумею восстановиться к эстафете и масс-старту" - сказал Пидручный в комментарии UA:Перший.
Ранее в интервью "Сегодня" легенда биатлона Магдалена Форсберг заявила: "Пидручный – главный сюрприз этого "мира".
Также сообщалось, чтонорвежец назвал свое поражение Пидручному позором.
Вот как Дмитрий выигрывал "золото" ЧМ:
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