"Ну кто бы поставил на это деньги?": наши тренеры сами в шоке от "бронзы" биатлонного ЧМ
Отец Анастасии Меркушиной назвал сенсационную медаль Украины в эстафете вымоленной
Отец и личный тренер биатлонистки Анастасии Меркушиной Олег Меркушин прокомментировал "бронзу" женской сборной в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде. Специалист подметил, что немногие верили в успех национальной команды.
"Пока чувства еще не пришли, – сказал после бронзовой эстафеты украинской команды Олег Меркушин. – Потому что это - медаль вымоленная, вымученная. Мы, конечно, надеялись на это, но мне бы хотелось увидеть того человека, который бы поставил на это деньги. Была очень красивая гонка. по крайней мере, для нас и для всех наших болельщиков.
Настя потихоньку приходит в форму, чувствует этот ритм стрельбы, ритм борьбы. И вчера уже сказала, что понимает – уже может бороться и ногами, не только на рубеже. На сегодняшний день у нее появилась уверенность, что можно завоевывать медали, и нужно дальше к этому готовиться.
И хотел бы сказать болельщикам: верьте больше в своих!".
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