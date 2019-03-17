"Ну кто бы поставил на это деньги?": наши тренеры сами в шоке от "бронзы" биатлонного ЧМ

Отец Анастасии Меркушиной назвал сенсационную медаль Украины в эстафете вымоленной

Наша бронзовая команда. Фото: AFP

"Ну кто бы поставил на это деньги?": наши тренеры сами в шоке от "бронзы" биатлонного ЧМ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e06/3b1/5c8e063b1700b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e06/3b1/5c8e063b1700b.png 2019-03-17T10:38:00+02:00 Биатлон Отец Анастасии Меркушиной назвал сенсационную медаль Украины в эстафете вымоленной

Отец и личный тренер биатлонистки Анастасии Меркушиной Олег Меркушин прокомментировал "бронзу" женской сборной в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде. Специалист подметил, что немногие верили в успех национальной команды.

"Пока чувства еще не пришли, – сказал после бронзовой эстафеты украинской команды Олег Меркушин. – Потому что это - медаль вымоленная, вымученная. Мы, конечно, надеялись на это, но мне бы хотелось увидеть того человека, который бы поставил на это деньги. Была очень красивая гонка. по крайней мере, для нас и для всех наших болельщиков.

Настя потихоньку приходит в форму, чувствует этот ритм стрельбы, ритм борьбы. И вчера уже сказала, что понимает – уже может бороться и ногами, не только на рубеже. На сегодняшний день у нее появилась уверенность, что можно завоевывать медали, и нужно дальше к этому готовиться.

И хотел бы сказать болельщикам: верьте больше в своих!".

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