"О Боже, она не в вертолете!": топ-красотка Вирер сначала потерялась, а потом улетела пить вино

Доротея Вирер / Фото: Instagram

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая заняла второе место во вчерашнем масс-старта на Кубке мира в Анси, потерялась во время пресс-конференции. Доро, которая снова возглавила общий зачет, долго ждали и журналисты, и еще двое призеров, после чего победительница последней официальной гонки 2019 года Тириль Экхофф рассказала, что за итальянкой уже прилетел вертолет. А когда Вирер таки пришла, норвежка в шутливом удивлении воскликнула: "О Боже, она не в вертолете!"



"Тот факт, что я вернула себе желтую майку, важен, – начала Вирер. – Но сезон длинный, так что у меня нет времени долго думать об этом. В этом сезоне много сильных биатлонисток, которые готовы отобрать у меня этот биб, так что я не хочу тратить энергию на подобные размышления. Что я буду делать в рождественские праздники? Есть, пить вино и наслаждаться жизнью!"

Затем Доротея покинула пресс-конференцию, не дождавшись ее окончания, потому что за ней таки прилетел вертолет. Четвертый этап Кубка мира стартует в немецком Оберхофе уже после Рождества. Ранее мы писали, что Доротея Вирер после капельницы едва не победила в веломарафоне. Лучшая биатлонистка мира преодолела 55 километров со вторым результатом.

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