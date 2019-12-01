Обставили мужчин: завершился первый женский спринт биатлонного Кубка мира

Украинки выступили на порядок лучше мужской сборной, но медалей все еще нет. У Виты Семеренко - 10-е место

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

В шведском Эстерсунде завершился первый женский спринт Кубка мира по биатлону-2019/2020. Сборную Украины в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, сестры Семеренко, экс-белоруска Дарья Блашко и Надежда Белкина.

Стоит отметить, что украинские женщины в своем спринте выступили лучше, чем двумя часами ранее представители мужской сборной страны. Однако, несмотря на это, в этом Кубка мира по биатлону "сине-желтые" продолжают оставаться без медалей.

Читайте также: Украинские биатлонисты неудачно провели спринт на Кубке мира в Швеции, а победил Йоханнес Бе

Лучший результат среди украинок в спринте показала Вита Семеренко, занявшая 10-е место при одном промахе. Бронзовой чешке Маркете Давидовой, допустившей два промаха, Вита проиграла полминуты. Победительницей же гонки стала сексуальная итальянка Доротея Вирер.

Доротея Вирер / Фото: Instagram Реклама

Доротея Вирер / Фото: Instagram

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Доротея Вирер / Фото: AFP

Читайте также: Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Результаты женского спринта в Эстерсунде

1. Доротея Вирер (Италия) – 19.48,5 (1)

2. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 8,6 (2)

3. Маркета Давидова (Чехия) – 11,9 (2)

10. Вита Семеренко (Украина) – 41,1 (1)

24. Валентина Семеренко (Украина) – 1.04,5 (1)

41. Дарья Блашко (Украина) – 1.37,4 (1)

48. Анастасия Меркушина (Украина) – 1.51,9 (1)

66. Надежда Белкина (Украина) – 2.23,0 (2)

Напомним, что в мужском спринте, который выиграл норвежец Йоханнес Бе, лучший результат из украинцев показал Артем Прима, занявший 35-е место.

Отметим также, что перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама