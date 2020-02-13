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"Очень хороший результат": тренер сборной Украины – об упущенной "бронзе" чемпионата мира

13 февраля, 23:14

Юрай Санитра - о смешанной эстафете на ЧМ-2020

Юрай Санитра

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

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Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление нашей команды в первой гонке чемпионата мира по биатлону. Напомним, в смешанной эстафете украинцы заняли пятое место, хотя до последнего претендовали на "бронзу", но на решающей стрельбе заработали штрафной круг.

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"Результат неплохой. Но по тому, как развивалась гонка была возможность завоевать первую медаль уже на старте чемпионата мира. Но сейчас легко говорить. Все хотели – я думаю, и девушки, и юноши бежали на пределе своих возможностей, а без риска на хороший результат надеяться нельзя. Поэтому с кругом штрафа и семью запасными патронами, пятое место – очень хороший результат. Будем готовиться дальше и надеяться на успешные следующие старты.

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Дима очень сильно пробежал второй круг. Если посмотреть время, то он там будет среди лидеров. Это была наша рекомендация – постараться на втором круге приблизиться к чеху, потому что до медали оставались какие-то секунды. Он так и пробежал. На стрельбе чувствовал себя нормально, но – не закрыл. Сказалось и то, что это был первый старт, и высота, и нервы ... Жаль", – сказал Санитра.

Ранее мы писали, что украинская биатлонистка не доехала на чемпионат мира в Италию. Тренеры решили, что Юлии Журавок стоит проверить силы на Кубке IBU.

Смотрите, как украинки попадали в топ-6 на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде:

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: biathlon.com.ua

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