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Одна украинка вошла в ТОП-10 спринтерской гонки Кубка мира по биатлону

20 декабря, 16:56

Погода во Франции вносит свои коррективы в биатлонные гонки

Тирил Экхофф

Тирил Экхофф / Фото: Reuters

Во французском Анси Ле-Гран-Борнане состоялась женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Свои коррективы в гонку внесла погода – незадолго до старта в Анси пошел дождь, переросший в итоге в добротный ливень. В таких условиях продемонстрировать сильные качества биатлонисткам было очень тяжело. Ранее мы писали, что в отсутствие натурального снежного покрова на трассу завезли искусственный снег.

Борьба за золото развернулась между норвежкой Тирил Экхофф и француженкой Жюстин Бреза. После феноменальной гонки преследования в Хохфильцене Экхофф даже с промахом прошла дистанцию быстрее соперницы и одержала вторую победу подряд на Кубке мира.Третьей стала Маркета Давидова из Чехии.

Из украинок лучше всех на разбитой трассе выступила Елена Пидргушная. Олимпийская чемпионка прошла всю дистанцию без промахов и выдала такой спурт, что на последнем круге быстрее нее была только победительница Экхофф, чего хватило для итогового девятого места.

Женская спринтерская гонка в Анси Ле-Гран-Борнане:

1. Тирил Экхофф (1+0) 20:27,0

2. Жюстин Бреза (0+0) +6,2

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3. Маркета Давидова (0+0) +20,5

...

9. Елена Пидгрушная (0+0) +47,1

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30. Дарья Блашко (0+1) +1:35,1

38. Юлия Джима (0+2) +1:45,9

50. Вита Семеренко (0+2) +2:03,0

55. Валя Семеренко (1+2) +2:08,9

Напомним, что на двух стартовых этапах Кубка мира в Швеции и Хохфильцене "сине-желтые" пока что заработали одну медаль: Юлия Джима стала второй в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

Узнайте, кто представит Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене:

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биатлон спринт Кубок мира по биатлону Елена Пидгрушная

Источник: Сегодня|Спорт

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