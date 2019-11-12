Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Олимпийская чемпионка по биатлону впервые стала мамой: трогательное фото

12 ноября, 22:28

Спортсменка завершила карьеру после триумфальной Олимпиады в Пхенчхане

Надежда Скардино

Надежда Скардино / Фото: Instagram

Реклама

Олимпийская чемпионка по биатлону в женской эстафетной гонке на Играх 2018 года в Пхенчхане белоруска Надежда Скардино стала мамой. 10-го ноября в Минске бывшая спортсменка родила мальчика, которого назвали Даниилом. Вес и рост новорожденного Надежда не сообщила. Отцом мальчика является швейцарский биатлонист Мартин Егер.

INSTAGRAM

Парочка сыграла свадьбу в августе этого года. Уроженка Санкт-Петербурга на три года старше своего избранника. Церемония прошла в деревне Домашаны (Смолевичский район Минской области). Она велась на двух языках – русском и немецком.

INSTAGRAM

Кроме "золота" Олимпиады-2014, Скардино завоевала "бронзу" на Играх-2014 в Сочи. Наивысшее достижение ее мужа Егера – "серебро" чемпионата мира среди юниоров.

Напомним, 34-летняя Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Ее вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной "Гонки легенд" в Раубичах в феврале 2019-го.

Ранее стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит Рождественскую гонку-2019. Украинский дуэт в таком составе впервые поучаствует в коммерческом старте.

Ранее президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки. Владимир Брынзак ничего не знал о раковой болезни Марьяны Брыкайло. Ему сказали, что Марьяна завязала с биатлоном и уехала работать в Чехию, а оказалось, что у девушки обнаружили тяжелое заболевание.

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон родила биатлонистка Надежда Скардино

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Врачи поставили диагноз – рак": шокирующее признание украинской биатлонисткиБиатлон
Лучшая украинская биатлонистка уехала в Норвегию со сборной Словении
Лучшая украинская биатлонистка уехала в Норвегию со сборной СловенииБиатлон
Пидручный поздравил украинцев с днем письменности, процитировав Шевченко
Пидручный поздравил украинцев с днем письменности, процитировав ШевченкоБиатлон
Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезоне
Украина назвала состав на первый биатлонный турнир в сезонеБиатлон
Президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки
Президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонисткиБиатлон
Стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит Рождественскую гонку-2019
Стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит Рождественскую гонку-2019Биатлон

Новости партнеров

Loading...
загрузка...