Олимпийская чемпионка по биатлону впервые стала мамой: трогательное фото

Надежда Скардино / Фото: Instagram

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Олимпийская чемпионка по биатлону в женской эстафетной гонке на Играх 2018 года в Пхенчхане белоруска Надежда Скардино стала мамой. 10-го ноября в Минске бывшая спортсменка родила мальчика, которого назвали Даниилом. Вес и рост новорожденного Надежда не сообщила. Отцом мальчика является швейцарский биатлонист Мартин Егер.

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Парочка сыграла свадьбу в августе этого года. Уроженка Санкт-Петербурга на три года старше своего избранника. Церемония прошла в деревне Домашаны (Смолевичский район Минской области). Она велась на двух языках – русском и немецком.

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Кроме "золота" Олимпиады-2014, Скардино завоевала "бронзу" на Играх-2014 в Сочи. Наивысшее достижение ее мужа Егера – "серебро" чемпионата мира среди юниоров.

Напомним, 34-летняя Скардино завершила профессиональную карьеру в биатлоне в июне 2018 года. Ее вместе с Дарьей Домрачевой провожали из большого спорта во время выставочной "Гонки легенд" в Раубичах в феврале 2019-го.

Ранее стало известно, кто из украинских биатлонистов побежит Рождественскую гонку-2019. Украинский дуэт в таком составе впервые поучаствует в коммерческом старте.

Ранее президент Федерации ответил на скандальное заявление больной раком биатлонистки. Владимир Брынзак ничего не знал о раковой болезни Марьяны Брыкайло. Ему сказали, что Марьяна завязала с биатлоном и уехала работать в Чехию, а оказалось, что у девушки обнаружили тяжелое заболевание.

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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