Олимпийские чемпионки – снова вместе: Украина назвала состав на биатлонную эстафету в Хохфильцене

Сестры Семеренко, Джима и Пидгрушная выйдут в субботу на эстафету Кубка мира

Олимпийские чемпионки Сочи-2014 выступят в Австрии

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом команды на субботнюю женскую эстафету 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Свое решение специалисты приняли сразу же после пятничного спринта, где, как мы писали, Валя Семеренко стала девятой, а Елена Пидгрушная, которая вернулась в сборную после Кубка IBU, – 12-й.

В завтрашнюю эстафету тренеры включили всех наших четверых олимпийских чемпионок: Юлию Джиму, Валентину и Виту Семеренко, Елену Пидгрушную. Напомним, именно в таком составе наши добыли золотые медали Сочи-2014. Старт гонки запланирован на 12:30 по киевскому времени.

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К слову, Вита Семеренко в спринте финишировала 52-й, Джима – 55-й. Правда, обе девушки сделали по два промаха на стрельбе лежа и по одному – на "стойке". А Валя, хоть и расположилась значительно выше, жаловалась на тяжесть преодоления дистанции. Экс-белоруска Дарья Блашко пока что уступает коллегам в скорости.

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