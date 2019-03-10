"Они не роботы. Ресурс заканчивается", – Брынзак объяснил провал украинских биатлонисток
По словам президента Федерации биатлона, нужно омолодить команду с прицелом на следующую Олимпиаду
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал провал украинских биатлонисток на соревнованиях нынешнего сезона, в частности, на проходящем в эти дни в Швеции чемпионате мира.
"По женской сборной давать комментарии тяжело. Еще надо разобраться, по каким причинам весь сезон сложился таким образом, и команда не готова к таким результатам, к которым привыкли и мы, и болельщики. Всем видно, что был сбой в подготовке, и нужно детально разобраться, – заявил Владимир Брынзак. - В послеолимпийский сезон мы хотели посмотреть на наших опытных спортсменок, которые пошли на четвертый-пятый олимпийский цикл. Но они - не роботы и имеют соответствующий ресурс, который когда-то заканчивается. Сейчас нужно определиться, кто будет готовиться к Пекину, омолодить команду и три года конкретно работать на результат".
Оценивая же четвертое место Дмитрия Пидручного на ЧМ в спринте, Владимир Брынзак заявил: "Для нас это четвертое место - на вес золота. Возможно, если бы Дима не делал поправку на лежке, что было не обязательно в этих погодных условиях, был бы с медалью".
Как сообщалось ранее, олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная из-за проблем с сердцем завершила сезон досрочно.
Также сообщалось, что словенская биатлонистка едва не застрелила судью на чемпионате мира.
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