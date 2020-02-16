Онлайн чемпионата мира по биатлону: гонка преследования у мужчин

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии проходит гонка преследования у мужчин. Начало – в 16:15 по киевскому времени. Накануне Дмитрий Пидручный с падением на огневом рубеже занял десятое место в спринте, которое оставляет ему неплохие шансы на медаль в пасьюте. Напомним, год назад в этой дисциплине украинец стал чемпионом мира.
Преследование. Мужчины. 16:15. Старт украинцев
- 10. Дмитрий Пидручный +0:56
- 25. Артем Прима +1:26
- 42. Сергей Семенов +2:00
- 60. Антон Дудченко +2:40
ТОП-30 стартового списка гонки преследования
Котировки на победителя гонки преследования у мужчин 16 февраля. Главными претендентами на победу в мужском пасьюте аналитики букмекерских контор называют француза Кантена Фийона-Майе и норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе. Украинец Дмитрий Пидручный, согласно котировкам, является девятым фаворитом гонки.
- Фийон-Майе (Франция) 2.70
- Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.95
- Мартен Фуркад (Франция) 4.75
- Логинов (Россия) 5.00
- Тарьей Бе (Норвегия) 8.50
- Жаклен (Франция) 12.0
- Пайффер (Германия) 41.0
- Хорн (Германия) 46.0
- Пидручный (Украина) 61.0
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Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на награды, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще и упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал, – говорил после гонки Дмитрий. – Или зацепился за что-то, или палку между ног вставил. Я был настолько сосредоточен и думал, как скорее нужно одевать палки и бежать с огневого рубежа, а тут раз – и лежу на снегу".
Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.
Не обошлось без словесных уколов в адрес Логинова и сейчас. "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть", – заявил шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон, по словам которого, "ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать".
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