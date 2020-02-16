Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Онлайн чемпионата мира по биатлону: гонка преследования у мужчин

16 февраля, 15:01

Самая удачная дисциплина в карьере украинца Дмитрия Пидручного - трансляция мужского пасьюта

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии проходит гонка преследования у мужчин. Начало – в 16:15 по киевскому времени. Накануне Дмитрий Пидручный с падением на огневом рубеже занял десятое место в спринте, которое оставляет ему неплохие шансы на медаль в пасьюте. Напомним, год назад в этой дисциплине украинец стал чемпионом мира.

Преследование. Мужчины. 16:15. Старт украинцев

  • 10. Дмитрий Пидручный +0:56
  • 25. Артем Прима +1:26
  • 42. Сергей Семенов +2:00
  • 60. Антон Дудченко +2:40

ТОП-30 стартового списка гонки преследования

Реклама

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Котировки на победителя гонки преследования у мужчин 16 февраля. Главными претендентами на победу в мужском пасьюте аналитики букмекерских контор называют француза Кантена Фийона-Майе и норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе. Украинец Дмитрий Пидручный, согласно котировкам, является девятым фаворитом гонки.

  • Фийон-Майе (Франция) 2.70
  • Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.95
  • Мартен Фуркад (Франция) 4.75
  • Логинов (Россия) 5.00
  • Тарьей Бе (Норвегия) 8.50
  • Жаклен (Франция) 12.0
  • Пайффер (Германия) 41.0
  • Хорн (Германия) 46.0
  • Пидручный (Украина) 61.0

Читайте также: Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты

Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на награды, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще и упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал, – говорил после гонки Дмитрий. – Или зацепился за что-то, или палку между ног вставил. Я был настолько сосредоточен и думал, как скорее нужно одевать палки и бежать с огневого рубежа, а тут раз – и лежу на снегу".

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

Не обошлось без словесных уколов в адрес Логинова и сейчас. "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть", – заявил шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон, по словам которого, "ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать".

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мираБиатлон
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи
Первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареиБиатлон
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные факты
Все о чемпионате мира по биатлону: расписание, результаты, состав и интересные фактыБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10Биатлон
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляция
Смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону в Антхольце: онлайн-трансляцияБиатлон
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедестала
Онлайн чемпионата мира по биатлону: женский спринт – Пидгрушная остановилась в шаге от пьедесталаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...