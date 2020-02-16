Онлайн чемпионата мира по биатлону: гонка преследования у мужчин

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Италии проходит гонка преследования у мужчин. Начало – в 16:15 по киевскому времени. Накануне Дмитрий Пидручный с падением на огневом рубеже занял десятое место в спринте, которое оставляет ему неплохие шансы на медаль в пасьюте. Напомним, год назад в этой дисциплине украинец стал чемпионом мира.

Преследование. Мужчины. 16:15. Старт украинцев

10. Дмитрий Пидручный +0:56

25. Артем Прима +1:26

42. Сергей Семенов +2:00

60. Антон Дудченко +2:40

ТОП-30 стартового списка гонки преследования

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Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Котировки на победителя гонки преследования у мужчин 16 февраля. Главными претендентами на победу в мужском пасьюте аналитики букмекерских контор называют француза Кантена Фийона-Майе и норвежца Йоханнеса Тиннеса Бе. Украинец Дмитрий Пидручный, согласно котировкам, является девятым фаворитом гонки.

Фийон-Майе (Франция) 2.70

Йоханнес Тиннес Бе (Норвегия) 2.95

Мартен Фуркад (Франция) 4.75

Логинов (Россия) 5.00

Тарьей Бе (Норвегия) 8.50

Жаклен (Франция) 12.0

Пайффер (Германия) 41.0

Хорн (Германия) 46.0

Пидручный (Украина) 61.0

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Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на награды, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще и упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал, – говорил после гонки Дмитрий. – Или зацепился за что-то, или палку между ног вставил. Я был настолько сосредоточен и думал, как скорее нужно одевать палки и бежать с огневого рубежа, а тут раз – и лежу на снегу".

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

Не обошлось без словесных уколов в адрес Логинова и сейчас. "Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Россия не должна тут быть", – заявил шведский биатлонист Себастянн Самуэльссон, по словам которого, "ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать".

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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