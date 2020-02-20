Онлайн чемпионата мира по биатлону: одиночная смешанная эстафета

В четверг на чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве проходит одна гонка – "одиночная" смешанная эстафета. От каждой команды выступают по одному мужчине и женщине. Мы сообщали состав сборной Украины на одиночную эстафету чемпионата мира. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию гонки с комментариями, фото и видео. На дистанцию биатлонисты уйдут в 16:15 по киевскому времени.

Одиночная смешанная эстафета: онлайн-трансляция

Тернополь против всех. За украинскую команду бегут и стреляют представители одного города: Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Настя, хоть и родилась в Сумах, живет в Тернополе. Напомним, ее мама, Ирина Меркушина, тоже была известной биатлонисткой. Сейчас Анастасия пребывает в хороших кондициях, что подтвердила позавчера. Тогда Вирер выиграла индивидуальную гонку чемпионата мира, а Меркушина стала 11-й. Хотя, если бы не промах на последней стрельбе, могла бы запрыгнуть и в ТОП-5.

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Дмитрий Пидручный – не просто капитан, но и явный лидер мужской команды. Главное, чтобы сегодня ему не помешала боль в спине, которую он испытывал в "пасьюте". Мы писали, как Пидручный объяснил неудачу в гонке преследования на чемпионате мира. Ну, и чтобы не было мелких неприятностей. Смотрите падение Пидручного во время спринтерской гонки чемпионата мира

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Прогнозы. Букмекерские конторы фаворитом одиночного микста видят сборную Норвегии, за которую выступают Йоханнес Бе и Марте Олсбю-Ройселанн. Коэффициент на них колеблется около 1.55. Украинцев тоже не сбрасывают со счетов, в котировках наши значатся шестыми (17). Предпочтение букмекеры отдают дуэтам Италии (5.25), Франции (7.00), Швеции (8.00) и Австрии (16). В борьбе за попадание на пьедестал (в ТОП-3) на наших дают коэффициент 5.00 – чуть выше, чем на россиян (5.50).

Где смотреть. Напомним, что на украинском телевидении чемпионат мира по биатлону показывает UA: Перший. Сама гонка начинается в 16:15 по киевскому времени, а прямой эфир на ТВ включат в 16:10.

Пока что сборная Украины медалей не завоевывала. Лучшим достижением является четвертое место Елены Пидгрушной в спринте. А в смешанной эстафете, где бежали по два представителя каждой команды, наши оказались пятыми. Было это ровно неделю назад...

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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