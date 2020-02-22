Онлайн чемпионата мира по биатлону: женская эстафета

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве пройдут классические эстафеты. Первой состоится эстафетная гонка у женщин. Гонка начнется в 12:15 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция женской эстафеты чемпионата мира.

ОНЛАЙН ЖЕНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

Украина выступит в женской эстафете в таком составе:

7-1. Анастасия Меркушина

7-2. Юлия Джима

7-3. Вита Семеренко

7-4. Елена Пидгрушная

В текущем сезоне наша команда неплохо выступает в эстафетных гонках, но пока ни разу не добралась до подиума. Ближе всего к медалям украинки были в Хохфильцене, когда финишировали четвертыми, а в двух предыдущих эстафетах на этапах Кубка мира наша команда становилась шестой.

Реклама

Тем не менее, фаворитами гонки у букмекеров является сборная Норвегии. Коэффициент на победу норвежек – 1.75. Следом за ними идет команда Германии (3.50) и Швеции (4.50). Украина – лишь седьмой фаворит гонки с коэффициентом 35.0. Что касается медальных шансов украинок, то вероятность попадания на пьедестал оценивается коэффициентом 6.00. В то же время букмекеры не сомневаются, что наша команда попадет ТОП-6 (1.80).

В программе чемпионата мира 202 года осталось провести по две гонки у мужчин и женщин. Кроме эстафет спортсмены будут соревноваться в масс-старте. За две гонки до финиша турнира в медальном зачете ЧМ-2020 лидирует команда Норвегии, завоевавшая семь медалей – три золотых, по две серебряных и бронзовых. Следом за ними идут Франция (2-1-2) и Италия (2-1-0).

Кстати, ранее Анастасия Меркушина пожаловалась на нечестную игру соперниц на чемпионате мира по биатлону. Украина в одиночной смешанной эстафете финишировала 10-й.

А лидер мужской команды Дмитрий Пидручный пропускал индивидуальнеую гонку из-за болей в спине. Его поберегут на заключительные гонки чемпионата мира.

Смотрите нелепое падение Пидручного во время одной из предыдущих гонок:

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама