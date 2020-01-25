"Опасное движение с оружием" – Украину дисквалифицировали в биатлонной эстафете за нарушение правил

Елена Пидгрушная сделала ошибку при переходе с одного коврика на другой при стрельбе

Елена Пидгрушная

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В субботу на Кубке мира в Поклюке провели две смешанные эстафетные гонки: "одиночную", в которой бежали по одному спортсмену каждого пола, и более привычную, в которой команду представляли по двое мужчин и женщин. Как мы сообщали, украинцы заняли пятое место в одиночном миксте, чуток не дотянув до пьедестала из-за ошибок Анастасии Меркушиной в стрельбе.

После обеда сборная Украины финишировала десятой в смешанной эстафете. Причем какое-то время наши пребывали даже на 18-й позиции. Чуть позже стало известно, что команду дисквалифицировали за нарушение правил безопасности. Как оказалось, Елена Пидгрушная, бежавшая последний этап, на огневом рубеже сместилась с одного коврика на другой с винтовкой в руках. А это категорически запрещено, оружие при переходах нужно носить на плечах.

Сама капитан женской команды так прокомментировала произошедшее:

"Судья показал неправильный рубеж, девятый, словенке. Я перед стадионом шла за ней. Когда я уже сняла оружие и начала изготовку, судья показал словенке на десятую установку, а мне – на следующую. Я не успела сориентироваться, что нужно вновь одеть оружие на плечи и только после этого перейти на другой коврик. Ведь любой переход, согласно правилам, должен происходить с надетым оружием. Но поскольку это произошло быстро, я допустила грубую ошибку: держа винтовку в руках, переместилась назад. И хотя винтовка смотрела вверх и в сторону установок, это является нарушением правил безопасности... Хочу извиниться перед нашей командой, тренерами и болельщиками".

Таким образом, Украина не получила очки за эту эстафету. В целом же наши проиграли победителям более трех минут.

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