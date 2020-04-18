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Организаторы Кубка мира перепутали и отправили Фуркаду награду за победу в сезоне

18 апреля, 10:47

Александр Трикиша

А Йоханнес Бё получил приз за победу в зачете индивидуальных гонок

Организаторы Кубка мира по биатлону перепутали награды и по ошибке отправили Большой хрустальный глобус Мартену Фуркаду, занявшему второе место в общем зачете. А настоящему победителю сезона Йоханнесу Бё достался Малый глобус француза за победу в зачете индивидуальных гонок. Об этом рассказал Мартен Фуркад во время прямого эфира в Instagram.

Итоги сезона Кубка мира: общий зачет и победители зачета гонок

"Большой хрустальный глобус генерала, который должен был получить Йоханнес, отправили мне, а ему – Малый глобус, который я должен был получить за победу в зачете индивидуальных гонок. Я предложил ему оставить трофеи, и кажется, он был не особо против", – рассказал Фуркад.

Напомним, что накануне последней гонки сезона Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Фуркад – 13-кратный чемпион мира и рекордсмен по количеству побед в общем зачете Кубка мира – семь трофеев с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018. Также занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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биатлон Кубок мира по биатлону Мартен Фуркад Йоханнес Бе

Источник: Сегодня|Спорт

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