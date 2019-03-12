"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Дмитрий Пидручный с "золотом" чемпионата мира. Фото: AFP

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77a/bdf/5c877abdf342e.jpg 2019-03-12T11:26:00+02:00 Биатлон 27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

После победы Дмитрия Пидручного на чемпионате мира по биатлону некоторые иностранные болельщики наверняка думали: "Кто это и как у него это получилось?!". А что знаем о Дмитрии мы? Как и капитан женской сборной Елена Пидгрушная, ее коллега с созвучной фамилией — тоже кэп и тоже тернопольчанин. А точнее родился в селе Остров Тернопольской области. Родители – мастера спорта по лыжным гонкам. Лыжи их когда-то и свели, а потом они поставили на них и сына, но больше для хобби и здоровья. Также мальчик ходил на борьбу. Родители поначалу были против, чтобы сын занимался лыжным спортом профессионально. Но после первых успехов сдались. В 2006-м Дмитрий перешел в биатлон.

Сейчас ему 27 лет, и "золото" ЧМ – первая личная медаль уровня Кубка мира! Но раньше неоднократно был в цветах или топ-10 и частенько спасал или подтягивал команду в эстафетах на последнем этапе. Как результат – три медали КМ в миксте. Также Пидручный чемпион Европы-2018 в смешанной эстафете и выиграл Универсиаду в 2013-м (масс-старт).

Четыре года назад Дмитрий женился на коллеге по сборной, бывшей биатлонистке Ольге Полещиковой. Они вместе воспитывают трехлетнюю дочь Ирину. Ольга рассказала нам о победе мужа, просмотре гонок вместе с дочкой и "подколах" Дмитрия.

Семейство любит активный образ жизни: отдыхают в походах и на велосипедах, поднимаются на Говерлу. Но еще Дмитрий играет в футбол, отрывается на рок-фестивалях и собирает значки, которые спортсмены получают на соревнованиях.

У нового чемпиона мира есть младшая сестра Юлия, которая иногда ездит вместе с командой и поднатаскивает брата в английском. А после такой сенсации и выросшего к нему интереса, он ему понадобится.

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.