От мира до Европы за два дня: в среду украинские биатлонисты пробегут суперспринт в Раубичах

Только в воскресенье в итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону, на котором Украина завоевала "бронзу" в женской эстафете, а уже в среду, 26 февраля, в Беларуси стартует первенство Европы. В первый день соревнований в Раубичах пройдут женский и мужской суперспринты. Гонки состоятся в 12:00 и 14:00 соответственно.
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Отметим, что суперспринт состоит из квалификации и финала. В отборе спортсмены стартуют с разницей в 15 секунд, проходя дистанцию 3 км и два огневых рубежа. У биатлонистов есть по одному запасному патрону на каждую стрельбу. Если все патроны использованы, но мишени остались не закрытыми, то спортсмен идет на штрафной круг в 75 метров.
Изначально первенство должно было пройти с 26 февраля по 1 марта в эстонском городе Отепя, но из-за отсутствия снега проведение соревнований оказалось невозможно. Отметим, что на Европу Украина в отличие от большинства ведущих биатлонных стран едет сильнейшим составом.
Суперспринт. Мужчины (12:00)
7. Дмитрий Пидручный
26. Артем Прима
64. Богдан Цымбал
66. Сергей Семенов
93. Антон Дудченко
118. Руслан Ткаленко
Финал состоится в 16:30
Суперспринт. Женщины (14:00)
26. Елена Пидгрушная
31. Валя Семеренко
46. Вита Семеренко
69. Юлия Журавок
78. Анастасия Меркушина
98. Дарья Блашко
Финал состоится в 17:00
До финала допустят 30 лучших спортсменов. Затем мужчины и женщины побегут масс-старт с пятью кругами по 1 км с четырьмя огневыми рубежами.
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