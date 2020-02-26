От мира до Европы за два дня: в среду украинские биатлонисты пробегут суперспринт в Раубичах

Только в воскресенье в итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону, на котором Украина завоевала "бронзу" в женской эстафете, а уже в среду, 26 февраля, в Беларуси стартует первенство Европы. В первый день соревнований в Раубичах пройдут женский и мужской суперспринты. Гонки состоятся в 12:00 и 14:00 соответственно.

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Отметим, что суперспринт состоит из квалификации и финала. В отборе спортсмены стартуют с разницей в 15 секунд, проходя дистанцию 3 км и два огневых рубежа. У биатлонистов есть по одному запасному патрону на каждую стрельбу. Если все патроны использованы, но мишени остались не закрытыми, то спортсмен идет на штрафной круг в 75 метров.

Женская сборная Украины по биатлону / Фото: IBU Реклама

Изначально первенство должно было пройти с 26 февраля по 1 марта в эстонском городе Отепя, но из-за отсутствия снега проведение соревнований оказалось невозможно. Отметим, что на Европу Украина в отличие от большинства ведущих биатлонных стран едет сильнейшим составом.

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Суперспринт. Мужчины (12:00)

7. Дмитрий Пидручный

26. Артем Прима

64. Богдан Цымбал

66. Сергей Семенов

93. Антон Дудченко

118. Руслан Ткаленко

Финал состоится в 16:30

Суперспринт. Женщины (14:00)

26. Елена Пидгрушная

31. Валя Семеренко

46. Вита Семеренко

69. Юлия Журавок

78. Анастасия Меркушина

98. Дарья Блашко

Финал состоится в 17:00

До финала допустят 30 лучших спортсменов. Затем мужчины и женщины побегут масс-старт с пятью кругами по 1 км с четырьмя огневыми рубежами.

Смотрите награждение украинок за третье место в женской эстафетной гонке

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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