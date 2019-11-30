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Первая гонка биатлонного Кубка мира: где смотреть смешанную эстафету на этапе в Остерсунде

30 ноября, 12:35

Кубок мира-2019/2020 открывает одиночный микст в Швеции - полный список трансляций стартовой гонки

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина / Фото: AFP

В субботу, 30 ноября, в шведском Остерсунде состоится первая гонка нового Кубка мира по биатлону. Начало одиночной смешанной эстафеты, в которой Украину представляют Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, в 14:10 по киевскому времени. Напомним, на нашем сайте проходит опрос: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона.

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Котировки букмекеров на смешанную эстафету. По мнению аналитиков, главными претендентами на победу в стартовой гонке Кубка мира являются команды Норвегии (коэффициент 2.50), Франции (4.00), Италии (4.00), Германии (9.00) и России (10.00). Украинский дуэт Меркушина – Тищенко как серьезного претендента на выигрыш смешанной эстафеты букмекеры не рассматривают (на их триумф установлен коэффициент 125.0), так что у нашей пары есть шанс доказать, как глубоко они ошибаются.

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Где смотреть смешанную эстафету 30 ноября
(начало – в 14:10 по киевскому времени)

  • UA: Перший live 14:05
  • Беларусь 5 live 14:00
  • МАТЧ! live 13:45

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Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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биатлон Кубок мира по биатлону сборная Украины по биатлону Анастасия Меркушина Артем Тищенко

Источник: Сегодня|Спорт

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