Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!

Показав безупречную стрельбу, украинка всего лишь на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии

Валентина Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

В белорусских Раубичах прошел финал летнего чемпионата мира по биатлону в супер-спринте. Победу в гонке одержала украинка Валентина Семеренко, показавшая безупречную стрельбу – ни единого промаха на четырех огневых рубежах. На финишной прямой Валя всего на одну десятую секунду превзошла Люцию Харватову из Чехии, что принесло украинскому биатлону первую победу в сезоне 2019/2020!

Летний ЧМ по биатлону. Супер-спринт (финал). Женщины

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1. Валя Семеренко (Украина) – (0+0+0+0) 15:58,8

2. Люция Харватова (Чехия) – (0+0+1+0) +0,1

3. Екатерина Глазырина (Россия) – (0+0+0+0) +0,4

5. Дарья Блашко (Украина) – (1+1+0+0) +5,6

8. Вита Семеренко (Украина) – (1+0+0+0) +13,1

18. Ольга Абрамова (Украина) - (0+0+2+0) +55,1

22. Юлия Журавок (Украина) – (2+0+0+0) +1:10,9

26. Анастасия Меркушина (Украина) – (1+0+0+0) +1:35,0

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