Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!

В белорусских Раубичах прошел финал летнего чемпионата мира по биатлону в супер-спринте. Победу в гонке одержала украинка Валентина Семеренко, показавшая безупречную стрельбу – ни единого промаха на четырех огневых рубежах. На финишной прямой Валя всего на одну десятую секунду превзошла Люцию Харватову из Чехии, что принесло украинскому биатлону первую победу в сезоне 2019/2020!
Летний ЧМ по биатлону. Супер-спринт (финал). Женщины
- 1. Валя Семеренко (Украина) – (0+0+0+0) 15:58,8
- 2. Люция Харватова (Чехия) – (0+0+1+0) +0,1
- 3. Екатерина Глазырина (Россия) – (0+0+0+0) +0,4
- 5. Дарья Блашко (Украина) – (1+1+0+0) +5,6
- 8. Вита Семеренко (Украина) – (1+0+0+0) +13,1
- 18. Ольга Абрамова (Украина) - (0+0+2+0) +55,1
- 22. Юлия Журавок (Украина) – (2+0+0+0) +1:10,9
- 26. Анастасия Меркушина (Украина) – (1+0+0+0) +1:35,0
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