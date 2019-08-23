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Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!

23 августа, 19:22

Показав безупречную стрельбу, украинка всего лишь на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко / Фото: biathlon.com.ua

В белорусских Раубичах прошел финал летнего чемпионата мира по биатлону в супер-спринте. Победу в гонке одержала украинка Валентина Семеренко, показавшая безупречную стрельбу – ни единого промаха на четырех огневых рубежах. На финишной прямой Валя всего на одну десятую секунду превзошла Люцию Харватову из Чехии, что принесло украинскому биатлону первую победу в сезоне 2019/2020!

Летний ЧМ по биатлону. Супер-спринт (финал). Женщины

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  • 1. Валя Семеренко (Украина) – (0+0+0+0) 15:58,8
  • 2. Люция Харватова (Чехия) – (0+0+1+0)  +0,1
  • 3. Екатерина Глазырина (Россия) – (0+0+0+0)  +0,4
  • 5. Дарья Блашко (Украина) – (1+1+0+0)  +5,6
  • 8. Вита Семеренко (Украина) – (1+0+0+0)  +13,1
  • 18. Ольга Абрамова (Украина) - (0+0+2+0)  +55,1
  • 22. Юлия Журавок (Украина) – (2+0+0+0)  +1:10,9
  • 26.  Анастасия Меркушина (Украина) – (1+0+0+0)  +1:35,0

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Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!
Валентина Семеренко

Как мы писали ранее, беременная олимпийская чемпионка по биатлону отгуляла свадьбу в деревне. Знаменитой белоруске Надежде Скардино – 34 года, ее швейцарскому избраннику Мартину Егеру – 31 год. Осенью пара ждет ребенка.

Также сообщалось, что знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в спорт после проблем с сердцем: тренер раскрыл план камбека звезды. Напомним, в начале года олимпийская чемпионка Сочи прервала карьеру "во избежание инвалидности или даже летального исхода".

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биатлон Валя Семеренко сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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