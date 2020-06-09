Первая "пристрелка" шведской красавицы с викториной: лыжница-чемпионка осваивается в биатлоне

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 26-летняя шведка Стина Нильссон, которая в марте объявила о переходе в биатлон, поучаствовала в своих первых соревнованиях в новом виде. Нильссон показала свои возможности во внутреннем состязании шведской сборной. Спортсменка выступала в паре с олимпийской чемпионкой Ханной Эберг.

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Соревнования состояли из пристрелки, бега на роликовых лыжах по лесу и в гору, основной стрельбы и викторины. За каждый этап парам начислялись баллы, однако результаты не были озвучены.

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"Могу сказать, что все прошло хорошо, было здорово. Мы с Ханной отлично поработали. Такие вещи помогают спортсменам сплотиться. Это соревнование было долгим и требовало больших физических усилий, мы действительно помогали друг другу. Если сравнивать, между моментом, когда я начинала с нуля, и сегодняшним днем, то есть большая разница. Но мне кажется, что прошло не очень много времени. Невозможно стать лучшей биатлонисткой в мире за несколько месяцев, нужно много работать. Я невероятно мотивирована", — приводит слова Нильссон Aftonbladet.

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