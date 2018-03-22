Первую гонку последнего этапа Кубка мира по биатлону выиграл Мартен Фуркад

Украинские биатлонисты не принимали участия в гонке из-за бойкота соревнований в России

Француз Мартен Фуркад победил в спринте на финальном девятом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2017/18, который проходит в российской Тюмени.

Фуркад в четверг пробежал дистанцию в 10 км за 25 минут 49 секунд, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал еще один француз Симон Дестье (+33,2 секунды; 0 промахов), третье место занял швед Фредрик Линдстрем (+33,5; 0).

В пятницу, 23 марта, в Тюмени пройдет и женская спринтерская гонка на 7,5 километров. В субботу пройдут мужская и женская гонки преследования, а в воскресенье – мужской и женский масс-старты.

Сборная Украины по биатлону не поехала на этап Кубка мира в Тюмень, поскольку было принято решение, что все украинские сборные будут бойкотировать соревнования в России. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном чемпионате мира.

Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.