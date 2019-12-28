Первый стрелок биатлона живет в Украине: Пидручный выиграл противостояние с Вирер

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Сегодня биатлонный год традиционно закрывала Рождественская гонка в немецком Гельзенкирхене. Украину в этом году представляли дебютанты – Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, которые произвели в "Велтинс-Арене" настоящий фурор. После третьего места в масс-старте в преследовании Меркушина и Пидручный стали серебряными призерами Рождественской гонки.

Но перед основной гонкой по многолетней традиции прошло соревнование в "перестрелке", в котором сильнейшим оказался капитан мужской сборной Украины Дмитрий Подручный! Сначала он выиграл мужскую квалификацию, а затем стал лучшим стрелком и в финальной баталии, отобрав победу у лидера Кубка мира среди женщин итальянки Доротеи Вирер. Так что из Гельзенкирхена наш чемпион мира-2019 везет сразу два трофея.

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в прошлом на World Team Challenge от нас выступали Артем Прима и Юлия Джима, которые стали седьмыми в масс-старте и восьмыми в гонке преследования, выиграли Рождественскую гонку итальянцы Хофер и Вирер. В целом, украинские пары дважды становились победителями Рождественской гонки: в 2008 году первыми финишировали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году – Валя Семеренко и Сергей Семенов.

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