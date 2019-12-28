Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Первый стрелок биатлона живет в Украине: Пидручный выиграл противостояние с Вирер

28 декабря, 21:42

В Гельзенкирхене Дмитрий перестрелял лидера женского Кубка мира

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Сегодня биатлонный год традиционно закрывала Рождественская гонка в немецком Гельзенкирхене. Украину в этом году представляли дебютанты – Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, которые произвели в "Велтинс-Арене" настоящий фурор. После третьего места в масс-старте в преследовании Меркушина и Пидручный стали серебряными призерами Рождественской гонки.

Но перед основной гонкой по многолетней традиции прошло соревнование в "перестрелке", в котором сильнейшим оказался капитан мужской сборной Украины Дмитрий Подручный! Сначала он выиграл мужскую квалификацию, а затем стал лучшим стрелком и в финальной баталии, отобрав победу у лидера Кубка мира среди женщин итальянки Доротеи Вирер. Так что из Гельзенкирхена наш чемпион мира-2019 везет сразу два трофея.

Реклама

Читайте также: Тренер сборной рассказал, как украинские биатлонисты встретят Новый год

В тренде
"Тоттенхэм" – "Челси": онлайн поединка чемпионата Англии
Моуринью - Лэмпард

в прошлом на World Team Challenge от нас выступали Артем Прима и Юлия Джима, которые стали седьмыми в масс-старте и восьмыми в гонке преследования, выиграли Рождественскую гонку итальянцы Хофер и Вирер. В целом, украинские пары дважды становились победителями Рождественской гонки: в 2008 году первыми финишировали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 году – Валя Семеренко и Сергей Семенов.

Смотрите также, как мужская команда Украина попала в ТОП-6 в эстафете на Кубке мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

победа Дмитрий Пидручный Рождественская гонка биатлонист сборная Украины по биатлону Анастасия Меркушина

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном Анси
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужское и женское преследование под снегопадом в коварном АнсиБиатлон
Где сегодня смотреть Рождественскую гонку биатлонистов
Где сегодня смотреть Рождественскую гонку биатлонистовБиатлон
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской спринт на искусственном снегу французских Альп
Кубок мира по биатлону: где смотреть мужской спринт на искусственном снегу французских АльпБиатлон
Дружно топтали кашу: на искусственном снегу Кубка мира Пидручного и Приму подвела стрельба
Дружно топтали кашу: на искусственном снегу Кубка мира Пидручного и Приму подвела стрельбаБиатлон
Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезон
Нельзя что-то требовать от Джимы, а Меркушина точно не в ссылке: как наши биатлонистки начали сезонБиатлон
Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлону
Сестры Семеренко и Джима пропустят январские этапы Кубка мира по биатлонуБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...