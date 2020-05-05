"Пидгрушная сама решила готовиться с Урошем Велепцом": комментарий нового тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал свой новый статус. Напомним, что 59-летний словацкий наставник нашей мужской сборной также возглавил и женскую. Санитра отметил, что ранее у себя на родине плодотворно работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой.
"С женщинами я уже работал 10 лет в Словакии, потом 6 лет с Анастасией Кузьминой, поэтому я хорошо знаю специфику женских тренировок. Елена Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Урошем Велепцом. Я могу сказать за себя, что и она, и Юлия Джима мне нужны в команде. У меня система работы будет такая, что я буду главным тренером. Я буду отвечать за реализацию тренировок моими помощниками. Задача понятна, мне нужно подготовить мужскую и женскую команды к Олимпиаде в Пекине-2022", – сказал Санитра в комментарии UA:Спорт.
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Ранее мы сообщали, что тренера сборной Украины эвакуируют из Контиолахти и он впервые пропустит гонку своей команды.
Напомним, что опытный словацкий тренер Санитра уже четыре года работает с нашей мужской командой, а теперь ему доверили и женскую часть сборной. Помощниками Санитры в мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с дублерами. Женской сборной вместе с Юраем будут заниматься Игорь Ященко и Александр Беланенко.
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