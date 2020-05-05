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"Пидгрушная сама решила готовиться с Урошем Велепцом": комментарий нового тренера сборной Украины

5 мая, 18:39

Елена Павлова

Уже две биатлонистки решили тренироваться со своим бывшим наставником

Юрай Санитра

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал свой новый статус. Напомним, что 59-летний словацкий наставник нашей мужской сборной также возглавил и женскую. Санитра отметил, что ранее у себя на родине плодотворно работал с олимпийской чемпионкой Анастасией Кузьминой.

"С женщинами я уже работал 10 лет в Словакии, потом 6 лет с Анастасией Кузьминой, поэтому я хорошо знаю специфику женских тренировок. Елена Пидгрушная сама приняла решение, что она будет готовиться с Урошем Велепцом. Я могу сказать за себя, что и она, и Юлия Джима мне нужны в команде. У меня система работы будет такая, что я буду главным тренером. Я буду отвечать за реализацию тренировок моими помощниками. Задача понятна, мне нужно подготовить мужскую и женскую команды к Олимпиаде в Пекине-2022", – сказал Санитра в комментарии UA:Спорт.

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Юрай Санитра

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Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Ранее мы сообщали, что тренера сборной Украины эвакуируют из Контиолахти и он впервые пропустит гонку своей команды.

Напомним, что опытный словацкий тренер Санитра уже четыре года работает с нашей мужской командой, а теперь ему доверили и женскую часть сборной. Помощниками Санитры в мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с дублерами. Женской сборной вместе с Юраем будут заниматься Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Смотрите, как сборная Украины успешно завершила международный биатлонный сезон-2019/2020

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тренер Елена Пидгрушная сборная Украины по биатлону Юрай Санитра

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