Пидгрушная в последней гонке на чемпионате мира заработала штраф и финишировала 24-й

В Италии подходит к концу чемпионат мира по биатлону. В последний день соревнований проходят гонки с массовым стартом. Первым состоялся женский масс-старт, в котором Украину представляла только Елена Пидгрушная. Мы проводили онлайн женского масс-старта ЧМ-2020.

Согласно регламенту гонки, за каждый промах предусматривается штрафной круг в 150 метров. На первой стрельбе Пидгрушная отстрелялась на ноль и отставала от лидера всего 9 секунд. Но по скорости на трассе украинка проигрывала многим конкуренткам, даже тем, кто вынужден был идти на штрафной круг.

На втором огневом рубеже Елена снова выбила все пять мишеней и подтянулась к первой десятке, а в лидеры вышла Катарина Иннерхофер, но в спину ей дышали Жюли Симон, Моника Хойниш-Старенга, а также Дениз Херрман и Доротея Вирер, которые сумели отыграть свои промахи на первой стрельбе.

Настоящим ужасом обернулась сегодняшняя гонка для итальянки Лизы Витоцци – на двух первых огневых рубежах она заработала семь штрафных кругов!

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Свои коррективы внесла первая стрельба стоя. Лидер пелотона Иннерхофер заработала сразу три штрафных круга и откатилась на 12-е место. Четыре промаха настреляла Херрман, по одному сделали Вирер и Хойниш-Старенга, а вот Симон закрыть все мишени и возглавила гону. К сожалению, Пидгрушная пятым патроном промахнулась и ушла на штрафной круг 14-й.

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К решающей стрельбе Симон, Вирер и Ханан Эберг приехали практически одновременно. Симон и Эберг заработали по два штрафных круга, Вирер с одним промахом вышла в лидеры, а за ней стрельбище покинула Марте Олсбю-Ройселанн. Елена Пидгрушная сделала еще один промах и подтянулась на 10-е место, но немного позже украинка получила штраф за то, что забыла пробежать штрафной круг и откатилась на 24-е место.

На последнем круге Олсбю-Ройселанн существенно сократила отставание от Вирер, а затем и обогнала ее и с огромным отрывом выиграла гонку!

Вчера сборная Украины завоевала бронзовую медаль в эстафетной гонке ЧМ-2020. На последнем этапе в нашей команде как раз бежала Пидгрушная.

Напомним, что вчера на чемпионате мира по биатлону случился скандал. Полиция провела обыск в отеле сборной России по биатлону, в том числе ив номере Александра Логинова. Обыск устроили из-за аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, то ученику напомнили о допинговом прошлом.

Ранее глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеру. Владимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с нашей сборной.

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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