Пидгрушная возвращается в спорт после проблем с сердцем: тренер раскрыл план камбека звезды

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников рассказал, когда мы сможем увидеть в деле звездную Елену Пидгрушную, возвращающуюся в спорт после проблем с сердцем. Ожидается, что свою карьеру 32-летняя олимпийская чемпионка-2014 возобновит ближе к осени.
"Пока что Лена Пидгрушная находится в более щадящем режиме, – сообщил Валерий Лесников. - У нее своя программа подготовки. Думаю, что первые серьезные гонки у нее будут ближе к сентябрю. Она еще должна пройти плановое медицинское обследование перед выездом в горы, будем анализировать ее состояние, посмотрим, что скажут врачи. Пока все было нормально, врачей ее состояние устраивало, поэтому мы достаточно плавно втягиваемся, без форсажа формы. Самое главное в этом случае - не навредить. В принципе, по работе она подтянулась, некоторые тренировки делает на уровне с остальными девушками, так что смотрим оптимистично на ее перспективы".
Пидгрушная снова выходит на "тропу войны". Фото – Facebook
Напомним, в феврале Елена Пидгрушная досрочно завершила сезон из-за проблем с сердцем. Диагноз, поставленный врачами, был неутешителен: острая стадия миокардита - воспаление сердечной мышцы. При этом сама биатлонистка заявляла, что если бы она не завершила сезон досрочно, "последствия могли бы быть катастрофическими, вплоть до инвалидности или даже летального исхода".
Однако в мае стало известно, что Елена Пидгрушная продолжит карьеру. При новом обследовании врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом олимпийской чемпионкой.
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