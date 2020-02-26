Пидгрушная взяла "серебро" чемпионата Европы, Семеренко остановилась в шаге от медали

В белорусский Раубичах состоялась вторая гонка чемпионата Европы по биатлону. Ранее Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в мужском суперспринте, а сейчас на трассу вышли девушки.
Победительницей гонки стала россиянка Евгения Павлова. Украинка Елена Пидгрушная проиграла ей всего две секунды и завоевала серебряную медаль. Третьей стала француженка Хлое Шевалье, а Вале Семеренко до медали не хватило трех секунд.
Суперспринт, финал. Женщины
1. Евгения Павлова (0+0) 16:31,8
2. Елена Пидгрушная (0+1) +2,8
3. Хлое Шевалье (0+1) +5,5
4. Валя Семеренко (1+2) +8,4
...
6. Анастасия Меркушина (0+1) +15,2
16. Вита Семеренко (2+3) +1:12,3
18. Юлия Журавок (1+2) +1:13,2
Еще до гонки Пидручный критиковал условия для в Беларуси: "Сложно потому, что трасса такая тяжелая, и выглядит, будто по ней не бежишь. Лыжи совсем не едут, проваливаешься, идет только силовая работа. трасса сразу разбивается – она уже на пристрелке была в ужасном состоянии. И, думаю, с каждым стартовым номером будет становиться все хуже".
Смотрите награждение украинок за третье место в женской эстафетной гонке
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк