Пидгрушная взяла "серебро" чемпионата Европы, Семеренко остановилась в шаге от медали

Украинцы на чемпионате Европы борются с соперниками и условиями

В белорусский Раубичах состоялась вторая гонка чемпионата Европы по биатлону. Ранее Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль в мужском суперспринте, а сейчас на трассу вышли девушки.

Победительницей гонки стала россиянка Евгения Павлова. Украинка Елена Пидгрушная проиграла ей всего две секунды и завоевала серебряную медаль. Третьей стала француженка Хлое Шевалье, а Вале Семеренко до медали не хватило трех секунд.

Суперспринт, финал. Женщины

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1. Евгения Павлова (0+0) 16:31,8

2. Елена Пидгрушная (0+1) +2,8

3. Хлое Шевалье (0+1) +5,5

4. Валя Семеренко (1+2) +8,4

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6. Анастасия Меркушина (0+1) +15,2

16. Вита Семеренко (2+3) +1:12,3

18. Юлия Журавок (1+2) +1:13,2

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Еще до гонки Пидручный критиковал условия для в Беларуси: "Сложно потому, что трасса такая тяжелая, и выглядит, будто по ней не бежишь. Лыжи совсем не едут, проваливаешься, идет только силовая работа. трасса сразу разбивается – она уже на пристрелке была в ужасном состоянии. И, думаю, с каждым стартовым номером будет становиться все хуже".

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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