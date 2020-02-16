Пидгрушная заняла 13-е место в гонке преследования: итальянка взяла "золото"

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве состоялась женская гонка преследования. Мы провели онлайн чемпионата мира по биатлону – женская гонка преследования.
Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная. Она допустила 4 промаха и финишировала 13-й.
Результаты гонки:
- 1. Доротея Вирер (0+0+0+1) 39:22,0
- 2. Дениз Херрманн (1+0+0+2) +9,5
- 3. Марте Олсбю Ройселанд (1+0+1+1) +13,8
- 13. Елена Пидгрушная (2+0+1+1) +1:28,5
- 19. Юлия Джима (1+0+0+3) +1:41,9
- 39. Вита Семеренко (0+0+2+2) +2:53,4
- 43. Валя Семеренко (0+1+2+1) +3:11,0
Кстати, украинец с падением занял десятое место в мужском спринте, а выиграл "горевший" на допинге россиянин. Дмитрий Пидручный закрыл ТОП-10.
Ранее в СМИ сообщили, что Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА. Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар.
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