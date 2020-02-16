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Пидгрушная заняла 13-е место в гонке преследования: итальянка взяла "золото"

16 февраля, 14:43

Доротея Вирер опередила Дениз Херрманн

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Сегодня, 16 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве состоялась женская гонка преследования. Мы провели онлайн чемпионата мира по биатлону – женская гонка преследования.

Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная. Она допустила 4 промаха и финишировала 13-й.

Результаты гонки:

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  • 1. Доротея Вирер (0+0+0+1) 39:22,0
  • 2. Дениз Херрманн (1+0+0+2) +9,5
  • 3. Марте Олсбю Ройселанд (1+0+1+1) +13,8
  • 13. Елена Пидгрушная (2+0+1+1) +1:28,5
  • 19. Юлия Джима (1+0+0+3) +1:41,9
  • 39. Вита Семеренко (0+0+2+2) +2:53,4
  • 43. Валя Семеренко (0+1+2+1) +3:11,0

Кстати, украинец с падением занял десятое место в мужском спринте, а выиграл "горевший" на допинге россиянин. Дмитрий Пидручный закрыл ТОП-10.

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биатлон Елена Пидгрушная чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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