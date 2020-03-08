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Пидручный едва снова не запрыгнул на пьедестал: наш биатлонист финишировал в шаге от "бронзы"

8 марта, 15:37

Юрков Богдан

Лидер мужской сборной Украины до последних метров боролся за третье место. Но в этот раз силенок ему не хватило

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялся масс-старт у мужчин. Его победителем прогнозируемо стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Украинец Дмитрий Пидручный, накануне подаривший нашей стране исторический пьедестал в эстафете, был близок к медали и на сей раз. Однако финишировал четвертым.

Дмитрий Пидручный до последних метров дистанции претендовал на "бронзу" воскресного масс-старта, однако силенок на медальный спурт у нашего чемпиона мира-2019 не хватило. В борьбе за третье место украинца ходом за финальном отрезке обставил немец Пайффер. Кстати, что лишь 14-м стал знаменитый француз Мартен Фуркад.

Масс-старт. Мужчины

  • 1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия 1+1+1+0) 39:32,7
  • 2. Эмильен Жаклен (Франция 0+0+0+0) +15,1
  • 3. Арнд Пайффер (Германия 0+0+0+1) +25,0
  • 4. Дмитрий Пидручный (Украина 0+1+0+1) +27,9
  • ... 11. Артем Прима (Украина 0+0+2+1) +1:08,2

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Отметим, что накануне украинские биатлонисты сенсационно взяли "серебро" в мужской эстафете, показав свой лучший результат в 21-м веке. Наша четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного уступила лишь победителям-норвежцам, оставив у себя за спиной шведов, россиян и немцев.

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Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мира

Напомним, ранее в воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялся масс-старт у женщин. Его победительницей стала норвежка Тирил Экхофф. Единственная представительница Украины в этой гонке Валентина Семеренко имела шанс на "бронзу", который упустила из-за промаха на последнем огневом рубеже. В итоге Валя финишировала девятой – рекорд для украинок в масс-стартах нынешнего сезона.

При этом, как мы писали, в женском масс-старте россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко. На крутом повороте россиянка натолкнулась на лыжу олимпийской чемпионки-2014 из Украины, в результате чего Юрлова едва не вылетела за пределы трассы.

Смотрите, как украинок награждали "бронзой" ЧМ-2020 по биатлону

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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