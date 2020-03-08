Пидручный едва снова не запрыгнул на пьедестал: наш биатлонист финишировал в шаге от "бронзы"

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялся масс-старт у мужчин. Его победителем прогнозируемо стал норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Украинец Дмитрий Пидручный, накануне подаривший нашей стране исторический пьедестал в эстафете, был близок к медали и на сей раз. Однако финишировал четвертым.
Дмитрий Пидручный до последних метров дистанции претендовал на "бронзу" воскресного масс-старта, однако силенок на медальный спурт у нашего чемпиона мира-2019 не хватило. В борьбе за третье место украинца ходом за финальном отрезке обставил немец Пайффер. Кстати, что лишь 14-м стал знаменитый француз Мартен Фуркад.
Масс-старт. Мужчины
- 1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия 1+1+1+0) 39:32,7
- 2. Эмильен Жаклен (Франция 0+0+0+0) +15,1
- 3. Арнд Пайффер (Германия 0+0+0+1) +25,0
- 4. Дмитрий Пидручный (Украина 0+1+0+1) +27,9
- ... 11. Артем Прима (Украина 0+0+2+1) +1:08,2
Отметим, что накануне украинские биатлонисты сенсационно взяли "серебро" в мужской эстафете, показав свой лучший результат в 21-м веке. Наша четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного уступила лишь победителям-норвежцам, оставив у себя за спиной шведов, россиян и немцев.
Напомним, ранее в воскресенье на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялся масс-старт у женщин. Его победительницей стала норвежка Тирил Экхофф. Единственная представительница Украины в этой гонке Валентина Семеренко имела шанс на "бронзу", который упустила из-за промаха на последнем огневом рубеже. В итоге Валя финишировала девятой – рекорд для украинок в масс-стартах нынешнего сезона.
При этом, как мы писали, в женском масс-старте россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко. На крутом повороте россиянка натолкнулась на лыжу олимпийской чемпионки-2014 из Украины, в результате чего Юрлова едва не вылетела за пределы трассы.
Смотрите, как украинок награждали "бронзой" ЧМ-2020 по биатлону
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