Пидручный – о роковой ошибке в эстафете: "Все подсказывали – рискуй. Я и рискнул..."

Наша команда была в шаге от бронзовой награды, но в итоге стала пятой

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

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Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону заработал штрафной круг в решающей стрельбе и упустил шанс завоевать бронзовую медаль. В итоге Украина финишировала пятой, а победу отпраздновали норвежцы. О своем промахе и причинах неудачной стрельбы он рассказал сразу после гонки.

"Я пробовал рискнуть, понимая, что нужно отыграть тех 20 секунд. Для этого пришлось второй круг уходить на максимуме, и при этом стрелять очень быстро и точно. По трассе удалось сократить дистанцию, а вот со стрельбой, к сожалению, выпал. Честно говоря, я сейчас не могу сказать, почему были эти промахи, но стрелялось трудно. Нужно проанализировать – посмотреть, где они были и почему так произошло. Но прежде всего – это необходимость рисковать, ведь я не видел других вариантов, чтобы побороться за тройку. Соперники и позади, и впереди были очень сильны, и все по трассе мне подсказывали – рискуй. Я и рискнул – к сожалению, не удалось", – признался биатлонист.

Ранее мы писали, что грянул первый скандал на чемпионате мира по биатлону: шведов не пустили в отель после диареи. "Нам не рады. По их мнению, мы вредим их репутации. Но мы тоже хотим другой отель, так что наши чувства взаимны", – высказался тренер сборной Швеции Маттиас Нильссон.

Также мы рассказывали, что на биатлонном ЧМ у Украины – минус конкурентка. У чешки Вероники Витковой обострились хронические проблемы со здоровьем – и она вынуждена пропустить главные соревнования года.

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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