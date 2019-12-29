Пидручный после "серебра" в Рождественской гонке не уверен, что хотел бы снова в ней участвовать

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

Реклама

Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился своими впечатлениями от традиционной Рождественской гонки, которая вчера вечером прошла в немецком Гельзенкирхене на стадионе футбольного клуба "Шальке". Напомним, Пидручный и Меркушина стали вторыми в Рождественской гонке.

В частности тернополянин сказал:

"Гонка довольно интересная, но не легкая. Трасса оказалась тяжелой в техническом плане. Пока трудно сказать, хотел ли бы я еще в ней участвовать. Если пригласят снова – буду думать. В спортивном плане этот старт ничего не означает, это всего лишь шоу. Как обычная гонка, просто в своеобразном формате".

Прочитайте о ярких моментах Рождественской гонки-2019.

Теперь лучшие украинские биатлонисты собираются в Хохфильцене. Наставник ребят Юрай Санитра поведал подробности мини-отпуска: "Новый год встретим украинским и словацким гимном, не будем менять традиции. Думаю, что должна быть хорошая атмосфера, ведь мы будем вместе с женской командой. Уверен, что у нас получится хороший праздник. За развлекательную программу будет отвечать сестры Семеренко". Узнайте, как тренер мужской сборной подвел итоги декабрьских выступлений украинских биатлонистов.

Смотрите, как Украина пробилась в шестерку лучших стран по итогам этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама