Пидручный поздравил украинцев с днем письменности, процитировав Шевченко

Дмитрий Пидручный - отец-чемпион / Фото: Getty Images

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Украинский биатлонист, чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный поздравил украинцев с днем письменности.

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Соответствующее видео он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Дмитрий прочитал отрывок из стихотворения Тараса Шевченко: "Завещание". После этого спортсмен передал эстафету украинской велогонщице Яне Беломоине.

Ранее мы рассказывали, о супруге Дмитрия Пидручного Ольга Полещикова, которая также в прошлом биатлонистка. "Мы начинали встречаться еще юниорами, – рассказывала "Сегодня" Ольга. – Знаете как, все создают себе кумиров. Он мне говорил: "Мне вот нравится Свендсен, Бьорндален. А тебе кто?" А я ответила: "Мой любимый биатлонист еще не выступает". Теперь он меня подкалывает: "А теперь выступает!"

Ранее мы писали, что Александр Усик написал новый стих. Боксер из Украины Александр Усик сочинил новое стихотворение и показал его своим подписчикам в Instagram. Интересно, что чемпион мира не впервые пишет стих.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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