Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Пидручный рассказал о прощании с Фуркадом: "Мартен для меня не кумир, но я равнялся на него"

15 марта, 14:45

Вадим Авдасев

Украинский биатлонист завершил сезон вместе с легендарным французом в Финляндии

В субботу досрочно завершился восьмой этап Кубка мира в Контиолахти, а с ним – и весь биатлонный сезон. Последние для себя гонки в карьере провели финка Кайса Макаряйнен и француз Мартен Фуркад. Мы писали, что Фуркада уронили во время прощания с биатлоном.

Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный тоже нашел теплые слова для великого коллеги и соперника:

"После финиша я подошел к Фуркаду, поздравил и поблагодарил за те годы, что я мог с ним бороться, выступать вместе. Не скажу, что он был для меня кумиром, но я равнялся на него. Было очень приятно бегать с таким спортсменом топ-уровня. Он – уникальный человек и биатлонист, которые бывают, наверное, раз на десятилетие. Приятно, что мне доводилось с ним бороться. Жаль, что он решил вот так завершить карьеру потому, что в этом году он реально один из немногих, кто навязал борьбу Йоханнесу. Фийон-Майе еще пытался, но все равно для Бе Фуркад был самым сильным конкурентом. Посмотрим, как будет дальше".

Также украинец рассказал о своих ближайших делах:

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

"Планов нет никаких вообще: в мире довольно сложная ситуация. Изначально еще нужно добраться домой, а там будем решать уже. Хочу в Буковель съездить: даже не из-за того, что там будет чемпионат, а хотя бы просто закататься, чтобы не обрывать сезон так резко".

Читайте о том, что Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону и получил Большой хрустальный глобус.

Смотрите, как Пидручный упал во время спринтерской гонки чемпионата мира в Антхольце

Реклама

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биатлон Дмитрий Пидручный Мартен Фуркад

Источник: biathlon.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой СемеренкоБиатлон
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуны
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуныБиатлон
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мираБиатлон
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта команд
Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта командБиатлон
Последние гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть прощальное преследование Фуркада
Последние гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть прощальное преследование ФуркадаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...