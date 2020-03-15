Пидручный рассказал о прощании с Фуркадом: "Мартен для меня не кумир, но я равнялся на него"

В субботу досрочно завершился восьмой этап Кубка мира в Контиолахти, а с ним – и весь биатлонный сезон. Последние для себя гонки в карьере провели финка Кайса Макаряйнен и француз Мартен Фуркад. Мы писали, что Фуркада уронили во время прощания с биатлоном.

Лучший украинский биатлонист Дмитрий Пидручный тоже нашел теплые слова для великого коллеги и соперника:

"После финиша я подошел к Фуркаду, поздравил и поблагодарил за те годы, что я мог с ним бороться, выступать вместе. Не скажу, что он был для меня кумиром, но я равнялся на него. Было очень приятно бегать с таким спортсменом топ-уровня. Он – уникальный человек и биатлонист, которые бывают, наверное, раз на десятилетие. Приятно, что мне доводилось с ним бороться. Жаль, что он решил вот так завершить карьеру потому, что в этом году он реально один из немногих, кто навязал борьбу Йоханнесу. Фийон-Майе еще пытался, но все равно для Бе Фуркад был самым сильным конкурентом. Посмотрим, как будет дальше".

Также украинец рассказал о своих ближайших делах:

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"Планов нет никаких вообще: в мире довольно сложная ситуация. Изначально еще нужно добраться домой, а там будем решать уже. Хочу в Буковель съездить: даже не из-за того, что там будет чемпионат, а хотя бы просто закататься, чтобы не обрывать сезон так резко".

Читайте о том, что Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону и получил Большой хрустальный глобус.

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