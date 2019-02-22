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Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину

Сегодня, 17:17

Все три спортсменки имеют украинские корни и уже принесли нашей стране первые медали

Почему перспективные спортсмены идут из сборной России в Украину Биатлон Все три спортсменки имеют украинские корни и уже принесли нашей стране первые медали

Покинули Россию, чтобы выступать за Украину. Сразу три биатлонистки и тренер перешли в команду Украины. Одна из спортсменок – Екатерина Бех – уже даже успела завоевать для Украины две медали на юниорском чемпионате мира. Корреспондент "Сегодня" Оксана Лабойко расспросила новичков украинской команды – почему перспективные спортсмены идут из сборной России.

20-летняя Анастасия Рассказова готовится к первым серьезным соревнованиям в составе украинской сборной. Через неделю она будет выступать на последнем этапе Кубка Европы в шведском Торсби. В России успела себя проявить. Взяла "золото" на чемпионате среди юниоров. Недавно переехала в Украину.

"Шансы есть везде. Также у меня в России были шансы, здесь шансы. Ну а по поводу перехода ... Ну перешли так перешли, такой спорный вопрос. Мне нравится. Я не хочу углубляться в этот вопрос если честно", – призналась Анастасия Рассказова.

В Украине у Насти отец. Живет под Киевом. Большую семью в Киевской области имеет и биатлонистка Екатерина Бех, которая также выступала за Россию: "Дяди, Крестные. Тут у меня вообще полным-полно".

В составе сборной Украины Екатерина уже стала двукратной чемпионкой мира по биатлону среди юниорок. В украинской команде, говорит, ей комфортно: "Просто захотели что-то новое, нас пригласили и здесь сейчас работаем в новой команде".

"Конечно конкуренция растет, потому что девушки очень сильны. Очень было приятно, когда Катя взяла медаль. Да, пусть, у нас там немножко у кого-то не получилось, но она все же наша теперь и очень приятно быть на награждении, слушать наш гимн", – поделилась впечатлениями еще одна украинская биатлонистка Анна Кривонос.

В украинскую сборную три российские спортсменки вместе с тренером попросились сами, рассказал "Сегодня" президент Федерации биатлона Владимир Брынзак.

"Я сначала отказался, но, когда он сказал, что они украинского происхождения девушки, у них родители украинцы, тогда конечно, почему мы не можем дать возможность нашим девушкам, украиночкам, заниматься спортом в Украине, бегать выступать", – рассказал Брынзак.

Сами спортсменки говорят, что довольны переходом в украинскую команду. И нацеливаются на олимпийские медали.

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Тег биатлонистка, сборная Украины по биатлону, Екатерина Бех

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Источник:

Канал "Украина"

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