После обыска в день эстафеты скандальный россиянин Логинов на грани и готов завершить карьеру

Больше всего Александр переживает из-за изъятого телефона - не может позвонить семье и купить билеты

Российский биатлонист Александр Логинов после финиша эстафеты на чемпионате мира в Антхольце заявил, что готов завершить карьеру из-за постоянных нападок. Сегодня в 6 часов утра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыск устроили из-за аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, то ученику напомнили о допинговом прошлом.

"Я уже ничему не удивляюсь сейчас. Видимо, этим они действительно пытаются ускорить процесс завершения моей спортивной карьеры. Если от этого будет лучше для всех, значит, вскоре надо будет так и сделать. Серьезны ли мои слова о готовности завершить карьеру? Я уже не молодею — может, кому-то от этого станет комфортнее. IBU, видимо, действительно так хочется", – заявил Логинов после эстафеты, в которой Россия стала четвертой.

Александр Логинов / Фото: Reuters

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"Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день. Больная тема для меня – телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Не говоря уже о покупке билетов. Когда вернут, не знаю, диалог был не очень, переводчик не очень хорошо знал русский", — отметил Логинов.

Ранее глава биатлона Украины рассказал, как наша аккредитация попала к скандальному российскому тренеруВладимир Брынзак опроверг информацию о том, что тренер россиянина Александра Логинова Александр Касперович присутствует на ЧМ-2020 по украинской аккредитации, якобы у представителей российского штаба не хватило аккредитаций, и он договорился с нашей сборной.

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