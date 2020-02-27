"Последний выстрел сниться не будет": украинские биатлонисты – о победе в смешанной эстафете

Украинские биатлонисты прокомментировали свою победу в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который на этой неделе принимает Беларусь. За нашу команду сегодня бежали Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Изначально континентальное первенство должно было пройти в эстонском Отепя, но из-за отсутствия снега турнир пришлось в срочном порядке перенести в Раубичи.

"По гонке было немного сложновато – проходит реакклиматизация, состояние такое... было волнение. Хорошо, что все получилось! Со стрельбой были небольшие трудности, но ход позволял догонять соперников. Я уже очень давно не бегала такую эстафету и волновалась. Мы все как одно целое, бежим друг за друга, поэтому всегда хочется чтоб команда была как можно выше!", – рассказала Валя Семеренко.

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Артем Прима, который не смог без ошибки пройти стрельбу стоя, с улыбкой отметил: "Да нет, последний выстрел сниться не будет! Просто чего-то был уверен, что попал, но все-таки габарит сработал не в мою пользу. Так что пришлось все равно выкладываться и догонять соперников по дистанции. Лыжи сегодня хорошие, сервису спасибо – здорово работали, можно было держать скорость, догонять по дистанции".

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"Не совсем все удалось, но, конечно, оцениваю гонку позитивно! Немножко с лежкой, возможно, поспешил. А, может, вовремя не отреагировал на ветер – надо поговорить с тренером. Стоя понимал, что ошибаться нельзя – шла очная борьба, а белорус первые два круга очень сильно по трассе шел. Или у них лыжи очень хорошо ехали, что ли, не знаю – он с каждым метром добавлял, трудно было держаться за ним. Уже на зубах работал, так было тяжело. По дистанции располагались и наши болельщики, и вся команда на трассу вышла – все подгоняли, подсказывали, что и как лучше делать.С их помощью все удалось!", – подвел итог наш финишер Дмитрий Пидручный.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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