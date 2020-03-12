Последний выстрел – в Финляндии: финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится

Кубок мира по биатлону завершиться на один этап раньше, чем было запланировано. Последними в сезоне станут соревнования в финском Контиолахти, которые стартуют сегодня мужским спринтом. А вот девятый этап в Норвегии отменен. Власти Осло приняли такое решение из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее без зрителей прошел этап Кубка мира по биатлону в Чехии.

Напомним, что заключительные старты сезона должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Однако оргкомитет соревнований дал понять, что гонки не переносятся и не откладываются, а отменяются – и точка.

"В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", – сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

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Отметим, что Финляндия принимает этап с 12 по 15 марта. Соревнования первого дня точно пройдут без зрителей. Пресс-конференции отменили, а журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на один метр. После гонок будет проходить только цветочная церемония.

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