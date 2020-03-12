Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Последний выстрел – в Финляндии: финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится

12 марта, 16:31

Елена Павлова

Оргкомитету этапа в Осло невероятно грустно, что пришлось отменить гонки

Кубок мира по биатлону завершиться на один этап раньше, чем было запланировано. Последними в сезоне станут соревнования в финском Контиолахти, которые стартуют сегодня мужским спринтом. А вот девятый этап в Норвегии отменен. Власти Осло приняли такое решение из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее без зрителей прошел этап Кубка мира по биатлону в Чехии.

Напомним, что заключительные старты сезона должны были пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта. Однако оргкомитет соревнований дал понять, что гонки не переносятся и не откладываются, а отменяются – и точка.

"В первую очередь, нам невероятно грустно, что пришлось отменить гонки. Но в то же время мы на 100% поддерживаем данное решение и рекомендацию властей. Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией, предоставленной органами здравоохранения Норвегии", – сказала генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.

Читайте также: Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Отметим, что Финляндия принимает этап с 12 по 15 марта. Соревнования первого дня точно пройдут без зрителей. Пресс-конференции отменили, а журналистам запретили подходить к спортсменам ближе, чем на один метр. После гонок будет проходить только цветочная церемония.

Читайте, как Пидручный стал четвертым в масс-старте в чешском Нове-Место.

Смотрите, как сборную Украины награждали бронзовыми медалями чемпионата мира

Реклама

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отмена Кубок мира по биатлону коронавирус Осло

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой Семеренко
Украинско-российский скандал в биатлоне: россиянка Юрлова упала после столкновения с украинкой СемеренкоБиатлон
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуны
Коронавирус нипочем: украинцы приехали болеть за биатлонную сборную в Чехии, несмотря на закрытые трибуныБиатлон
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное
Украинская сенсация! Наши биатлонисты взяли эстафетное "серебро" на этапе Кубка мираБиатлон
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали
Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в ЧехииБиатлон
Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть масс-старты на этапе в Нове-Место
Кубок мира по биатлону: где и когда смотреть масс-старты на этапе в Нове-МестоБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...