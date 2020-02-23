Последняя гонка чемпионата мира по биатлону: онлайн мужского масс-старта

В воскресенье, 23 февраля, чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве закрывает мужской масс-старт. 30 лучших спортсменов, собранных по итогам общего зачета Кубка мира и выступлений на первенстве в Италии, поспорят за последний комплект наград. Среди трех десятков лучших оказалось и два украинца – Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Начало гонки в 16:00 по Киеву, а на нашем сайте пройдет интереснейшая текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта.

ОНЛАЙН МУЖСКОГО МАСС-СТАРТА

Расклад для Украины

Изначально последнюю гонку чемпионата мира должен был бежать только капитан нашей команды Дмитрий Пидручный, который занимает 20 место в общем зачете Кубка мира. Однако уже в воскресенье утром нашлось место и для 23 номера рейтинга Артема Примы. По иронии судьбы получилось так, что свое место ему уступил... россиянин Александр Логинов.

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

В день мужской эстафеты к чемпиону мира в спринте наведалась с обыском итальянская полиция, напомнив ему о допинговом прошлом. А ночью накануне масс-старта, по информации российских СМИ, стражи правопорядка явились к Логинову, чтобы подписать протоколы. И психологически к масс-старту россиянин уже не был готов. И надо сказать, что Прима сейчас в хорошей форме и действительно заслуживал своего шанса. Тренер сборной Украины Юрай Санитра заявил после мужской эстафеты вчера:

Артем Прима показал, что может бороться с самыми сильными спортсменами. И в стрельбе, и ходом – очень классно пробежал! Иметь четверых, как Прима, и можем бороться тогда и за подиум".

Дмитрий Пидручный испытывает проблемы со спиной. Фото: facebook.com/kostya.klymenko

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Наши перспективы

Надо сказать, что за всю историю независимой Украины личные медали на чемпионатах мира у нас завоевывали трое – Сергей Семенов, Андрей Дериземля и Дмитрий Пидручный, который в 2019-м стал "золотым" в преследовании. Ни одна из них не пришлась на масс-старт, но, возможно, сегодня тот день, когда все измениться. Хотя в этом сезоне контактная дисциплина украинцам не давалась. В этом сезоне в элитной гонке в Анси Пидручный был 23-м, в Оберхофе – 15-м. Там же, в Германии, Артем Прима стал 24-м. А на последнем этапе Кубка перед чемпионатом мира Дмитрий и Артем финишировали друг за другом – 28-й и 29-й.

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

Прогнозы и фавориты

Норвегия уже выиграла общий зачет чемпионата с пятью золотыми медалями, у французов их три – и все взяли мужчины. Небольшим фаворитом букмекеры считают Йоханнеса Бе, который выиграл два "золота" в командных гонках, но ни одного – в личных. На победу норвежца коэффициент 2,35. На втором месте лидер общего зачета Мартен Фуркад, у которого в Италии уже два "золота" и одно личное, на его выигрыш коэффициент 3,50. Третий еще один француз Кантен Фийон Майе – 4,50. Пидручный 14-й в списке претендентов – 61,0. Прима – 28-й – 101,0.

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